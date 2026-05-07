Lula da Silva afirma que Trump no planea invadir Cuba, a pesar del latente conflicto

El 7 de mayo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Aunque la sesión fue a puertas cerradas y se informó que el principal tópico fue la relación arancelaria, se destacó la mención del conflicto con Cuba. El presidente Lula da Silva aseguró que Trump afirmó no tener planes de invadir a Cuba, tras la tensión política que se ha creado entre su administración y la del presidente cubano Miguel Díaz Canel. ‘Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete’ afirmó Lula da Silva. En la misma sesión, el presidente brasileño ofreció su apoyo para abordar cualquier negociación con el gobierno cubano. ‘Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución’ agregó Lula da Silva.

ESTADOS UNIDOS SANCIONA A CONGLOMERADO MILITAR Y MINERÍA CUBANA A pesar de las declaraciones del presidente brasileño, se reportó que las acciones políticas entre Estados Unidos y Cuba se mantienen, sin señal aparente de acceder a un acuerdo. El 7 de mayo, en paralelo a la reunión con el presidente Lula da Silva, las autoridades de Estados Unidos sancionaron al conglomerado militar Gaesa. Se detalló que la sanción ocurre porque supuestamente la empresa y su directora, Ania Lastres Morera, operaron en el sector de servicios financieros de la economía cubana. El Departamento de Estado explica que el conglomerado militar ‘constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba’. La dependencia estadounidense argumentó que dicha corporación controla el 40% de la economía cubana y sirve a las supuestas élites corruptas de la isla. También se llevó a cabo una denuncia en contra de la minera Moa Nickel, dedicada a la extracción de níquel. Se estima que las medidas estadounidenses buscan limitar más las fuentes económicas de Cuba. Ante las sanciones, el canciller Bruno Rodríguez acusó a la administración de Trump de tener intenciones genocidas. Por su parte, el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, aseguró que las sanciones limitan al gobierno cubano de acceder a activos ilícitos. Detalló que la empresa minera apoya al sector financiero cubano, y por ello, se aplicó la sanción, con tal de afectar más al régimen cubano. Las sanciones ocurren consecuentemente a que la empresa canadiense Sherritt International suspenda sus relaciones con empresas mixtas de Cuba, siendo esta una de los negocios internacionales más presentes en la isla.

Desde principios del 2026, Estados Unidos ha buscado limitar cualquier rama económica de la isla, principalmente la venta y compra de petróleo, causando una crisis de energía en la isla de Cuba.

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