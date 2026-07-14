Gabinete de Seguridad de México rechaza declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA

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    Gabinete de Seguridad de México rechaza declaraciones de Terrance Cole, director de la DEA
    La DEA denuncia corrupción en el Gobierno de México Vanguardia

Durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, Terrance Cole, denuncia presunto ‘nexo mortal’ del cártel con el gobierno de México

El 14 de julio, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, denunció que existe un nexo ‘mortal’ entre los cárteles y el gobierno de México.

Sus declaraciones ocurren en el mismo contexto político que las denuncias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de 10 funcionarios de Sinaloa, presuntamente vinculados con el cártel, específicamente con la facción de Los Chapitos. Entre los denunciados, destacan el gobernador en licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Izunza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cartel-de-sinaloa-y-cjng-son-prioridad-de-la-dea-terry-cole-CN21684116

Otro de los casos más recientes, relacionados con el combate bilateral de México y Estados Unidos contra el cártel, es el del Mayo Zambada y cómo fue entregado a las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, tras la declaración del director de la DEA, el Gabinete de Seguridad de México negó y rechazó los señalamientos de presunta colaboración con el crimen organizado. La respuesta de la agencia de seguridad mexicana fue emitida en una ficha informativa; en dicho mensaje se argumenta que las declaraciones de la DEA no tienen sustento, ni tampoco reflejan los resultados que se han logrado en contra de los cárteles.

Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas’ expresó el Gabinete de Seguridad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ve-dea-mortifera-conexion-entre-narco-y-gobierno-en-mexico-NH22168948

En la misma tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad de México argumentó que desde el inicio de la administración de Sheinbaum, hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 59 mil 582 personas, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga y se han deshabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos.

Las declaraciones del director de la DEA fueron emitidas durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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