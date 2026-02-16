Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo el lunes en la capital húngara para reunirse con el primer ministro Viktor Orbán y su gobierno, durante el cual planean firmar un acuerdo de cooperación civil-nuclear anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha expresado abiertamente su apoyo al nacionalista Orbán en la candidatura del líder húngaro para la reelección dentro de dos meses.

Orbán y su partido Fidesz afrontan en las elecciones del 12 de abril su desafío más serio desde que el populista de derecha retomó el poder en 2010.

La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Liderados por populistas euroescépticos que se oponen al apoyo a Ucrania y apoyan abiertamente a Trump, Eslovaquia y Hungría representan un territorio amigo para Rubio en su esfuerzo por apuntalar los acuerdos energéticos con ambos países de Europa Central.

Considerado ampliamente como el defensor más confiable del presidente ruso Vladimir Putin en la Unión Europea, Orbán ha mantenido cálidas relaciones con el Kremlin a pesar de su guerra contra Ucrania mientras intenta congraciarse con Trump y su movimiento MAGA (abreviatura del eslogan de la campaña de Trump de 2016 “Make America Great Again”).

Muchos en MAGA y el mundo conservador en general ven a Hungría como un brillante ejemplo de nacionalismo conservador exitoso, a pesar de la erosión de sus instituciones democráticas y su condición de uno de los países más pobres de la UE.

En una publicación en su sitio Truth Social a principios de este mes, Trump respaldó a Orbán para las próximas elecciones y lo llamó un “líder verdaderamente fuerte y poderoso” y “un verdadero amigo, luchador y GANADOR”.

Trump ha elogiado la firme oposición de Orbán a la inmigración, ejemplificada por una valla que su gobierno erigió en la frontera sur de Hungría en 2015 cuando cientos de miles de refugiados huyeron de Siria y otros países de Medio Oriente y África.

Otros conservadores estadounidenses admiran la hostilidad de Orbán hacia los derechos LGBTQ+. El año pasado, su gobierno prohibió la popular celebración del Orgullo de Budapest y permitió el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a cualquier participante a pesar de la prohibición.

También ha prohibido efectivamente la adopción y el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha prohibido que las personas transgénero cambien su sexo en documentos oficiales.

Orbán se ha mantenido firmemente comprometido con la compra de energía rusa a pesar de los esfuerzos de la UE por reducir gradualmente esos suministros, y recibió una exención de las sanciones estadounidenses a la energía rusa después de una reunión en noviembre en la Casa Blanca con Trump.

Aparentemente confiando en que su afinidad política y personal con el líder estadounidense podría rendir dividendos aún mayores, Orbán y su gobierno han buscado cortejar a Trump para que vaya a Hungría antes de las cruciales elecciones del 12 de abril, con la esperanza de que una visita y un respaldo de tan alto perfil empujen a Orbán, que está detrás en la mayoría de las encuestas, a la meta.

Budapest ha sido sede de varias ediciones anuales de la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, y otra fue reprogramada apresuradamente este año para celebrarse en marzo, justo antes de las elecciones de Hungría.