Los sirios con su nuevo régimen se encuentran más receptivos con EU e Israel

Siria se está volviendo más amigable con Estados Unidos e Israel bajo su nuevo régimen, según una nueva encuesta que revela un aumento en las opiniones favorables entre los sirios hacia los dos países.

Dos tercios de los sirios (el 65%) ven de forma positiva la intervención estadounidense en el país, frente al 12% que la desaprueba, mientras que el resto está indeciso o es neutral, según la encuesta de YouGov encargada por el Consejo para una América Segura.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que la hija y posible heredera de Kim Jong-un podría enfrentar una lucha mortal con su propia tía, por la sucesión

En otra sorpresa, el 59% de los encuestados dijo que la paz con Israel es probable en el futuro, en comparación con el 14% que dijo que es poco probable y el resto está indeciso o neutral.

Mientras tanto, el 64% de los sirios encuestados apoya un acuerdo de seguridad con Israel, mientras que sólo el 9% y el 30% restante son neutrales o no tienen opinión.

Una pluralidad, el 47%, apoya la normalización con Israel después de una resolución sobre Palestina, el 13% se opone y un significativo 40% dijo estar indeciso, según los resultados.

Otra estadística sorprendente: el 70% de los sirios dijo que el grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, tiene un impacto negativo en el país.

El ex presidente sirio Bashar al-Assad tenía vínculos estrechos con Hezbolá e Irán.

También hay buenas noticias para el nuevo presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa : el 69% de los residentes le dio una calificación de desempeño “buena”, en comparación con el 12% que lo calificó mal y el 19% estaba indeciso.

La encuesta entrevistó a 260 sirios mayores de 18 años de un panel activo de 40.000 miembros entre el 8 y el 15 de enero. El margen de error es de más o menos 5 puntos porcentuales.

La administración Trump ha apoyado firmemente al nuevo presidente de Siria, Sharaa, a pesar de ser un exmiembro de al Qaeda.

Su gobierno ha trabajado para asegurar el control sobre Siria después del exitoso derrocamiento de su predecesor, Bashar al-Assad, en diciembre de 2024.

Pero las fuerzas estadounidenses siguen intentando activamente liberar a la región de ISIS.

El ejército estadounidense llevó a cabo ataques aéreos a gran escala contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, capturando o matando a 50 terroristas de ISIS, en continua represalia por el asesinato de dos soldados estadounidenses, anunciaron las autoridades el sábado.

En otras partes del Líbano, el 63% de los encuestados apoya los esfuerzos para desarmar a Hezbolá, mientras que sólo el 9% se opone y el resto está indeciso, según otra encuesta de YouGov.

Además, el 52% de los sirios dijo que el grupo terrorista está dañando la seguridad del Líbano, otra indicación de la disminución de la influencia de Irán en la región, dijo el Consejo para una América Segura.

Sólo el 11% de los encuestados tenía una visión positiva de Hezbolá y más de un tercio no tenía opinión.

Pero a diferencia de los sirios, la opinión de los libaneses sobre Estados Unidos es mayor: un 39% frente a un 27%, mientras que un tercio no tiene opinión al respecto, según la encuesta.

Cuando se les preguntó qué tan probable o improbable es que haya paz entre Israel y Líbano en el futuro, el 40% de los encuestados dijo que es probable, en comparación con el 24% que dijo que es improbable y el resto neutral.

Sólo alrededor de una cuarta parte de los encuestados libaneses apoyaron la normalización de la relación con Israel una vez que se resuelva el conflicto palestino-israelí, un apoyo mucho menor que en Siria.

La encuesta realizada a 252 adultos libaneses el mes pasado también tiene un margen de error de más o menos 5 puntos porcentuales, elegidos entre 80.000 miembros activos del panel.

Las encuestas del Consejo para una América Segura demuestran que la opinión pública siria y libanesa continúa alejándose de Hezbolá. Si bien la normalización de las relaciones con Israel aún no está a la vista, estamos observando cambios significativos en Siria, y la mayoría cree que la paz con Israel es posible en el futuro”, declaró Jennifer Suton, directora ejecutiva del Consejo para una América Segura.

Estas tendencias brindan a Estados Unidos la oportunidad de fortalecer a sus socios geopolíticos tradicionales, debilitar a las fuerzas indirectas, promover la paz y la estabilidad, y disuadir a entidades externas de desestabilizar la región. Mantenemos una cautelosa esperanza, pero siempre con la mirada puesta en los acontecimientos históricos en Oriente Medio», añadió.

El Consejo para una América Segura es un grupo proenergético que apoya los fuertes lazos entre Estados Unidos e Israel y los Acuerdos de Abraham. También apoya la independencia energética estadounidense.