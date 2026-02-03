Disminuye un 3.2% de población en grandes ciudades de México

México
/ 3 febrero 2026
    Disminuye un 3.2% de población en grandes ciudades de México
    Aumentando el traslado a las ciudades medianas y pequeñas; suceso que seguirá ocurriendo en las próximas décadas. Cuartooscuro

Se registra que países como Hungría, Rumania, Polonia, Uruguay y México; experimentaron una disminución de población en los últimos 25 años

México registra una disminución en la proporción de sus habitantes que vive en grandes ciudades, en una tendencia que continuará en las próximas décadas, de acuerdo con la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

La base de datos del reporte Perspectivas de Urbanización Mundial 2025 indica que en el año 2000 vivía en ciudades de más de un millón de habitantes el 45.7 por ciento de los mexicanos, cifra que disminuyó a 42.4 por ciento el año pasado y llegaría a 41.3 por ciento en 2050.

Menos de 30 países y zonas, indica el reporte, experimentaron una disminución en la proporción de población urbana en los últimos 25 años; entre ellos Hungría, Rumania, Polonia, Uruguay y México.

Entre 2000 y 2025, señala, la población de México se dispersó cada vez más en un número creciente de ciudades medianas y pequeñas.

“La Ciudad de México es la única ciudad del país con más de 5 millones de habitantes, y su participación en la población total disminuyó del 18 por ciento en el 2000 al 13 por ciento en 2025. El número de ciudades más pequeñas con menos de un millón de habitantes aumentó durante ese periodo de 111 a 177, y su participación en la población total aumentó del 24 al 27 por ciento”, apunta.

A nivel global, destaca, más de 3 mil ciudades experimentaron una disminución de su población entre 2015 y 2025. La mayoría de ellas, anota, son pequeñas: cuatro quintas partes tenían menos de 250 mil habitantes en 2025.

“Las excepciones notables incluyen a la Ciudad de México (área metropolitana), donde la población cayó de 19 millones en 2015 a 17.7 millones en 2025, y la gran ciudad china de Chengdu, donde la población disminuyó de 6.7 millones en 2015 a 6.1 millones en 2025”, refiere.

La Ciudad de México, de hecho, cayó del octavo lugar entre las más pobladas del mundo en el año 2000 al decimoquinto en 2025, al registrar una tasa de crecimiento promedio de 0.03 por ciento anual en el periodo. Y pasaría al decimoctavo lugar en 2050, de acuerdo con las proyecciones de la División de Población.

El reporte señala, por otra parte, que mientras la superficie construida en México pasó a nivel nacional de 61 a 75 metros cuadrados per cápita entre 2000 y 2025, en las ciudades el aumento fue solo de 43 a 47 metros cuadrados.

“Que la superficie construida crezca más rápido que la población (es decir, que la superficie construida per cápita aumente con el tiempo) plantea inquietudes sobre la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo de los patrones humanos de uso del suelo”, apunta.

