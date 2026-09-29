Mark Zuckerberg y Donald Trump acuerdan marco para la Inteligencia Artificial

Mark Zuckerberg dio a conocer un nuevo acuerdo entre los líderes de las principales empresas tecnológicas y la Casa Blanca. La propuesta busca crear reglas claras para supervisar el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos. El anuncio se realizó tras una reunión privada encabezada por el presidente Donald Trump. En el encuentro participaron directivos de firmas como Meta, Google, OpenAI y Nvidia.

CONTROLES INTERNOS Y AUDITORÍAS EXTERNAS PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Las empresas tecnológicas aplicarán revisiones periódicas y auditorías externas para evaluar los riesgos de sus herramientas. Además, los consejos de administración de cada compañía supervisarán directamente el uso ético de esta tecnología. Mark Zuckerberg afirmó que esta medida es un punto de partida para generar confianza en la sociedad. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios sin frenar la innovación tecnológica del país. DONALD TRUMP BUSCA ACELERAR LA TECNOLOGÍA SIN FRENOS LEGALES La administración del presidente Donald Trump prefiere esquemas de autorregulación en lugar de leyes estrictas. El gobierno estadounidense busca mantener el liderazgo mundial en tecnología, especialmente frente a competidores internacionales como China. Durante la cumbre también se discutió el enorme consumo de energía que requieren los centros de datos. Las autoridades prometieron agilizar los permisos para mejorar la infraestructura eléctrica e hídrica del país.

TENSIONES ENTRE SEGURIDAD Y RITMO DE DESAROLLO Las empresas del sector mantienen opiniones divididas sobre la velocidad con la que debe avanzar la industria. Algunas firmas piden moderar el ritmo para evitar riesgos de seguridad, mientras que el gobierno impulsa un crecimiento acelerado. A pesar de estas diferencias, el acuerdo establece el primer esfuerzo conjunto entre la Casa Blanca y las grandes empresas de tecnología para supervisar la Inteligencia Artificial.