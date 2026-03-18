Markwayne Mullin defiende su capacidad para dirigir la seguridad nacional de EU

A principios de este mes, Donald Trump nominó a Mullin, senador republicano de Oklahoma en su primer mandato, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), después de que el presidente destituyera a Kristi Noem en medio de la indignación pública contra el enfoque agresivo de la administración respecto a su agenda de deportaciones masivas, que resultó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración en Minneapolis.

Markwayne Mullin defendió el miércoles su capacidad para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una audiencia de confirmación que comenzó con un tono inusualmente polémico cuando un compañero senador republicano lo acusó de incitar a la violencia.

La audiencia de confirmación de Mullin ante el comité del Senado sobre seguridad nacional y asuntos gubernamentales se produjo mientras el departamento que espera dirigir permanece parcialmente cerrado, después de que los demócratas se negaran a aprobar la financiación a menos que Trump y sus aliados republicanos accedieran a imponer nuevas salvaguardias a la aplicación de las leyes de inmigración.

En sus declaraciones iniciales, Mullin pidió que se restableciera la financiación, al tiempo que dio a entender que evitaría algunos de los errores cometidos por Noem, cuyo enfoque excesivamente mediático al frente de la agencia, según se informa, provocó que el presidente se desencantara con su liderazgo.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí, que los protegemos y que trabajamos con ellos”, dijo. “Pero necesitamos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reciba financiación”.

Todo apunta a que Mullin será confirmado rápidamente. Mullin fue elegido senador en 2022 tras cumplir cinco mandatos en la Cámara de Representantes. Los republicanos han elogiado su nominación, y su control del Senado les da la mayoría necesaria para aprobar su nombramiento, incluso si los demócratas se oponen.

Pero el senador parece dispuesto a enfrentarse a la oposición del presidente del comité, Rand Paul, quien abrió la audiencia exigiendo a Mullin una explicación de por qué lo llamó “una maldita serpiente” y dijo que “entendía perfectamente” por qué un vecino lo había atacado en 2017.

«Díganle al mundo por qué creen que merecía ser agredido por la espalda, que me rompieran seis costillas y me dañaran un pulmón», dijo Paul. «Díganme a la cara por qué creen que me lo merecía y, de paso, explíquenle al público estadounidense por qué deberían confiar en un hombre con problemas de ira para dar el ejemplo adecuado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza».

Mullin respondió diciéndole a Paul, un senador de Kentucky conocido por su tendencia libertaria, que “parece que usted pelea más con los republicanos que con nosotros”, pero aun así intentó ganarse su apoyo.

“Si está dispuesto a dejarlo de lado, permítame ganarme su respeto. Permítame ganarme el puesto. No le fallaré”, dijo Mullin. “No pretendo ser perfecto. Cometo errores, como cualquier otra persona, pero si uno reconoce sus errores, puede aprender de ellos y seguir adelante. Y le aseguro ese compromiso”.

Paul no quedó satisfecho y acusó a Mullin de “falta de arrepentimiento”. A continuación, reprodujo un vídeo en el que Mullin amenazaba con pelearse con el presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, durante una audiencia en el Senado en 2023, para luego defender esa acción en entrevistas posteriores.

Mullin respondió que O’Brien, quien lo había acompañado a la audiencia, ahora es un “amigo cercano” y que “coincidieron en que podrían haber hecho las cosas de otra manera”.

Mullin ha apoyado públicamente la postura intransigente de la administración Trump en materia de control migratorio, incluyendo la defensa de los agentes federales que en enero mataron a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Durante el interrogatorio del principal demócrata del comité, Gary Peters, Mullin expresó su pesar por haber calificado a Pretti como “un individuo desequilibrado que vino a causar el mayor daño posible”.

«Probablemente debería haber retractado esas palabras. No debí haber dicho eso», respondió Mullin. «Salí demasiado precipitado. Reaccioné de inmediato, sin tener los datos. Es mi culpa».

Cuando Peters le preguntó si quería disculparse con la familia de Pretti, Mullin se negó, diciendo que su muerte seguía bajo investigación: “Dejaremos que la investigación siga su curso, y si se demuestra que estoy equivocado, entonces sin duda lo haré”.

Peters también se centró en comentarios que Mullin, quien no es un veterano militar, ha hecho y que parecen indicar que ha estado en combate, incluyendo cuando le dijo a Fox News en una entrevista reciente que “la guerra es fea, huele mal”.

“Sus declaraciones en entrevistas públicas y sus respuestas al comité son, francamente, confusas e inconsistentes”, dijo Peters.

Mullin respondió diciendo que en 2015 le habían pedido que “entrenara con un pequeño contingente y fuera a una zona determinada”, aunque se negó a revelar detalles exactos, alegando que eran información clasificada. Esto llevó a Peters a preguntar: “¿Dónde percibió el olor a guerra?”.

Mullin reiteró que los detalles eran confidenciales, lo que provocó que Peters dijera que buscaría más información sobre sus actividades y “si te estás presentando de forma veraz”.

La nominación de Mullin choca con un punto muerto en el Congreso sobre la financiación del departamento de seguridad nacional, que los demócratas se han negado a apoyar a menos que la administración Trump y sus aliados republicanos acepten una serie de nuevas directrices, incluida la prohibición de que los agentes usen mascarillas y realicen detenciones aleatorias de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, así como la creación de una política sobre el uso de la fuerza.

El senador de Pensilvania John Fetterman, miembro del comité de seguridad nacional, es hasta ahora el único demócrata en la cámara que ha respaldado a Mullin. “No estoy seguro de cuántos compañeros demócratas votarán a favor de nuestro colega [el senador Mullin] como próximo secretario del DHS, pero yo voto a favor”, escribió en X.

El comité de seguridad nacional ha programado una votación sobre su nominación para el jueves, tras la cual podrá ser considerada por el pleno del Senado.