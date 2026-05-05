Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo

Para conmemorar el 164.º aniversario de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la toma de protesta del Servicio Militar Nacional en la ciudad de Puebla, Puebla. Durante el evento, estuvieron presentes el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El evento conmemorativo provocó la suspensión de la conferencia La Mañanera de la presidenta Sheinbaum en la Ciudad de México. La toma de protesta tuvo lugar en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, ubicado en la zona histórica de Los Fuertes.

Durante la ceremonia, los jóvenes tomaron protesta para su Servicio Militar Nacional a las 9 de la mañana. A las 10, comenzó el desfile cívico-militar. Se destacó que el evento no se limitó a Puebla, sino que fue visibilizado, de manera digital, para todos los estados de la República, con tal de subrayar la relevancia de la toma de protesta en el 5 de mayo, frente a un aproximado de 31 mil 247 soldados del servicio militar nacional, en los centros de adiestramiento. ‘Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota; a quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral; a quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota’ declaró la presidenta de México.

Por su parte, el gobernador de Puebla resaltó sobre el evento histórico que ‘el 5 de mayo no solo es una conmemoración militar, es una lección histórica sobre el valor de la soberanía y de la defensa de la República, hoy esa lección histórica vuelve a cobrar vigencia porque en nuestros días, como en el siglo 19, hay voces que creen que los problemas de México deben resolverse desde fuera; hay quienes celebran presiones extranjeras’.

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