Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo

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México
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    Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo
    La Presidenta de la República Mexicana, Claudia Shieinbaum, encabezó la ceremonia y el desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo Cuarto Oscuro

Para conmemorar la toma de protesta, el evento fue compartido por la plataforma nacional para ser visto por todos los participantes del Servicio Militar Nacional en la República

Para conmemorar el 164.º aniversario de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la toma de protesta del Servicio Militar Nacional en la ciudad de Puebla, Puebla.

Durante el evento, estuvieron presentes el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El evento conmemorativo provocó la suspensión de la conferencia La Mañanera de la presidenta Sheinbaum en la Ciudad de México. La toma de protesta tuvo lugar en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, ubicado en la zona histórica de Los Fuertes.

Durante la ceremonia, los jóvenes tomaron protesta para su Servicio Militar Nacional a las 9 de la mañana. A las 10, comenzó el desfile cívico-militar. Se destacó que el evento no se limitó a Puebla, sino que fue visibilizado, de manera digital, para todos los estados de la República, con tal de subrayar la relevancia de la toma de protesta en el 5 de mayo, frente a un aproximado de 31 mil 247 soldados del servicio militar nacional, en los centros de adiestramiento.

‘Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota; a quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral; a quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota’ declaró la presidenta de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ninguna-potencia-extranjera-nos-va-a-decir-como-nos-gobernamos-claudia-sheinbaum-EO20486299

Por su parte, el gobernador de Puebla resaltó sobre el evento histórico que ‘el 5 de mayo no solo es una conmemoración militar, es una lección histórica sobre el valor de la soberanía y de la defensa de la República, hoy esa lección histórica vuelve a cobrar vigencia porque en nuestros días, como en el siglo 19, hay voces que creen que los problemas de México deben resolverse desde fuera; hay quienes celebran presiones extranjeras’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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