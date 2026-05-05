Ligan a familia de delegado del Bienestar en Coahuila con financiamiento ilegal para Rocha Moya

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    Ligan a familia de delegado del Bienestar en Coahuila con financiamiento ilegal para Rocha Moya
    Américo Villarreal Anaya, hoy gobernador de Tamaulipas, fue delegado de Morena en Sinaloa para los comicios de 2021 en los que se eligió a Rubén Rocha Moya. Tomada de redes sociales

En los comicios de 2021, Américo Villareal Anaya, padre del representante en Coahuila, fue delegado de Morena y pieza central de la campaña

La familia de América Villarreal Santiago, delegado del Bienestar en Coahuila, fue señalada de haber recibido 20 millones de dólares en 2021, los cuales habrían sido utilizados en la elección de Sinaloa que ganó Rubén Rocha Moya, detalló el periodista Jorge Fernández Menéndez.

En su columna de este martes, publicada en el diario Excélsior, así como en una entrevista en W Radio, el comunicador explicó que la trama que involucra a Rocha Moya ante las autoridades de Estados Unidos se enlaza cada vez más con Tamaulipas. Señaló que Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas y padre del delegado en Coahuila, tuvo un papel clave como delegado de Morena en Sinaloa durante el proceso electoral en el que resultó electo el mandatario sinaloense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-y-el-crimen-organizado-crisis-historica-se-agrava-con-caso-ruben-rocha-moya-NO20487875

Fernández Menéndez sostiene que, tras el asesinato del empresario Sergio Carmona, en noviembre de 2021, se destapó una red de financiamiento ilegal para campañas políticas vinculadas a Morena. En ese contexto, el periodista asegura que en Sinaloa no solo hubo financiamiento altamente sospechoso e ilegal, sino también una operación del Cártel de Sinaloa para intervenir en la elección.

Según el columnista, parte de esos recursos habrían circulado a través de cuentas relacionadas con familiares de Américo Villarreal, en particular de su hijo, Humberto Villarreal Santiago, quien presuntamente recibió una transferencia superior a 20 millones de dólares en 2021, previo a los comicios en Sinaloa. “Ese dinero, suponen los investigadores estadounidenses, se utilizó en los comicios sinaloenses”, indica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/norona-respalda-a-rocha-moya-ee-uu-carece-de-jurisdiccion-en-mexico-HO20483455

Aunque menciona que los hijos del gobernador tamaulipeco habrían participado en este procedimiento, hasta ahora el delegado de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago —esposo de la senadora Cecilia Guadiana— no ha expresado si existe algún vínculo o ha emitido declaración respecto a los señalamientos contra su familia.

$!Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, es padre de Américo Villarreal Santiago, delegado del Bienestar en Coahuila y esposa de la senadora Cecilia Guadiana.
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, es padre de Américo Villarreal Santiago, delegado del Bienestar en Coahuila y esposa de la senadora Cecilia Guadiana. Tomada de redes sociales

En su columna, el autor sostiene que estos hechos forman parte de una investigación más amplia de la justicia estadounidense, que incluye solicitudes de detención con fines de extradición. Sin embargo, apunta que la Fiscalía General de la República ha señalado que no existen pruebas suficientes ni urgencia en estos casos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/dinero-en-sus-manitas-andy-y-rocha-moya-AB20471450

A la par, el columnista describe una serie de hechos en Sinaloa que, según sus fuentes, evidenciarían la relación entre autoridades estatales y el crimen organizado, entre ellos el secuestro de más de 100 personas en Culiacán en 2025, presuntamente ordenado por Iván Archivaldo Guzmán tras el robo de 20 millones de dólares.

De acuerdo con la versión de Fernández Menéndez, Rocha Moya habría intervenido para negociar la liberación de algunas víctimas en una reunión organizada por su entonces secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien —según la columna— mantenía contacto con integrantes de “Los Chapitos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designacion-de-yeraldine-bonilla-en-sinaloa-es-simulacion-acusa-el-pri-KP20491975

Como parte de esos acuerdos, añade, el grupo criminal habría obtenido control sobre juntas de agua potable y módulos de riego en distintas regiones del estado, además de comprometerse a influir en el proceso electoral de 2024.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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