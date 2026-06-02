Solicitan a Senado desaparecer poderes en Sinaloa

CDMX.- La Alianza Mexicana de Abogados y varios colectivos presentaron una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa para que el pueblo de esa entidad “se libere del terror” que padece desde hace dos años. A un mes de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia, los abogados Ricardo Beltrán Verduzco y Julio Alvarado Andrade entregaron la petición a la Mesa Directiva del Senado, acompañados por la senadora priista Paloma Sánchez.

“Venimos a solicitar se declare la desaparición de Poderes constitucionales en el estado de Sinaloa, al actualizarse las hipótesis legales y constitucionales que hacen imposible el funcionamiento regular de los poderes públicos de la entidad”, se lee en el documento.

SINALOA, EPICENTRO DE LA INSEGURIDAD “Necesitamos que se vayan los narcopolíticos del estado de Sinaloa”, clamó la parlamentaria sinaloense en declaraciones a reporteros. “Sinaloa es el epicentro de la inseguridad a nivel nacional: vivimos la peor tragedia en la historia de Sinaloa. Tenemos derecho a vivir en un estado libre de violencia”, alegó el abogado Beltrán Verduzco.

Desde que “El Mayo” Zambada fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos, hace casi dos años, los sinaloenses viven “en un clima de terror de un gobierno que pactó con el narco”, dijo. El abogado aseguró que Yeraldine Bonilla Valverde, la gobernadora que relevó a Rocha Moya, es gente del morenista. “No queremos nada que tenga que ver con el gobierno de Yeraldine Bonilla (la sucesora de Rocha Moya) y el senador Enrique Inzunza -implicado en el trama de complicidades con el Cártel de Sinaloa por autoridades estadounidenses-porque le vendieron su alma al diablo”.

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