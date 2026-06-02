Solicitan a Senado desaparecer poderes en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Solicitan a Senado desaparecer poderes en Sinaloa
    Se cumplió un mes de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia. Cuartoscuro

Alianza Mexicana de Abogados y varios colectivos presentaron una solicitud de desaparición de Poderes en Sinaloa

CDMX.- La Alianza Mexicana de Abogados y varios colectivos presentaron una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa para que el pueblo de esa entidad “se libere del terror” que padece desde hace dos años.

A un mes de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia, los abogados Ricardo Beltrán Verduzco y Julio Alvarado Andrade entregaron la petición a la Mesa Directiva del Senado, acompañados por la senadora priista Paloma Sánchez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/soy-hijo-de-quienes-aman-amlo-reaparece-en-foto-con-andy-lopez-beltran-BC21109668

“Venimos a solicitar se declare la desaparición de Poderes constitucionales en el estado de Sinaloa, al actualizarse las hipótesis legales y constitucionales que hacen imposible el funcionamiento regular de los poderes públicos de la entidad”, se lee en el documento.

SINALOA, EPICENTRO DE LA INSEGURIDAD

“Necesitamos que se vayan los narcopolíticos del estado de Sinaloa”, clamó la parlamentaria sinaloense en declaraciones a reporteros.

Sinaloa es el epicentro de la inseguridad a nivel nacional: vivimos la peor tragedia en la historia de Sinaloa. Tenemos derecho a vivir en un estado libre de violencia”, alegó el abogado Beltrán Verduzco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/irrumpen-y-vandalizan-maestros-en-congreso-de-guerrero-GD21111667

Desde que “El Mayo” Zambada fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos, hace casi dos años, los sinaloenses viven “en un clima de terror de un gobierno que pactó con el narco”, dijo.

El abogado aseguró que Yeraldine Bonilla Valverde, la gobernadora que relevó a Rocha Moya, es gente del morenista.

“No queremos nada que tenga que ver con el gobierno de Yeraldine Bonilla (la sucesora de Rocha Moya) y el senador Enrique Inzunza -implicado en el trama de complicidades con el Cártel de Sinaloa por autoridades estadounidenses-porque le vendieron su alma al diablo”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcotráfico
Narcoviolencia

Localizaciones


CDMX
Estados Unidos
Sinaloa

Personajes


Ismael Zambada
Rubén Rocha Moya
Enrique Inzunza

Organizaciones


Senado De la República

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Cobijo nacionalista

Cobijo nacionalista
true

Mitín de la 4T, carísima politiquería barata
El hombre detenido, identificado como Jesús Ricardo Puente, es accionista y administrador único de la empresa Maquiladora de Lubricantes, compañía que pagó 15 millones de pesos a GMA.

Empresario señalado de formar parte de ‘Los Petrofactureros’ era cliente de papá de Samuel García
Gabriel Nicolás Martínez, alias “El Gabito”, fue detenido en Mazatlán y puesto a disposición de la FGR; es señalado como operador de Los Chapitos.

Detienen en Sinaloa a Gabriel Nicolás Martínez, presunto operador de Los Chapitos conocido como ‘El Gabito’
Conoce cuándo abrirán las próximas convocatorias de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuáles son los requisitos y cuánto dinero reciben los beneficiarios durante su capacitación.

Jóvenes Construyendo el Futuro... ¿Cuándo me puedo inscribir, qué requisitos piden y cuánto dinero recibo al mes?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
Orgullo. La producción dirigida por Gabriel Ramos obtuvo el premio a Mejor Película en los RED Movie Awards y acumula más de 20 galardones en su recorrido internacional.

Gana ‘El Desaire’ premio en festival de cine en Francia
Eagles sacuden la NFL: AJ Brown es enviado a los Patriots en un inesperado canje, cerrando así una etapa llena de éxitos para la franquicia de Philadelphia.

Los Patriots van en serio por la revancha; hacen trato por A.J. Brown con Philadelphia