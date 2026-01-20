Más de 100 presos del Estado Islámico escapan de una cárcel en Siria en medio de enfrentamientos

Más de 100 reclusos han escapado de una cárcel siria que albergaba a prisioneros del Estado Islámico en medio de enfrentamientos en el noreste del país después de que las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos y bajo presión, acordaran retirarse de dos provincias clave.

Vídeos publicados por las Fuerzas de Autodefensa (FDS) mostraron a lo que, según afirmaron, eran miembros del EI escapando de una cárcel en Shaddadi por figuras con pasamontañas negros. Afirmaron haber perdido el control del edificio tras lo que, según afirmaron, fue un ataque de combatientes afines al gobierno que dejó decenas de muertos o heridos.

TE PUEDE INTERESAR: Irán advierte que un ataque contra Jamenei sería una declaración de guerra

El ejército sirio confirmó la fuga a última hora del lunes e impuso un toque de queda total en Shaddadi, según informó la agencia estatal de noticias Sana. Negó haber atacado la cárcel y culpó a las FDS de las fugas, afirmando que rastrearía la ciudad en busca de los militantes.

Según el Ministerio del Interior sirio, unos 120 detenidos del Estado Islámico escaparon. Las fuerzas kurdas estiman la cifra en 1.500.

El Ministerio del Interior dijo que las fuerzas de seguridad habían recapturado a 81 personas después de operaciones de búsqueda y rastreo en la ciudad y áreas circundantes, y que continúan los esfuerzos para arrestar a los fugitivos restantes.

Los enfrentamientos se produjeron menos de 24 horas después de que el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, dijera que su gobierno había acordado un alto el fuego con las SDF y que avanzaría para desmantelar el control que el grupo mantuvo durante una década en el noreste del país y consolidar su gobierno.

La repentina derrota de las SDF en el norte de Siria plantea interrogantes sobre su capacidad para mantener el control de las prisiones y los campos que albergan a decenas de miles de partidarios, hombres y mujeres, del EI.

También se reportaron combates en el exterior de la prisión de al-Aqtan, en Raqqa, anteriormente bajo control de las SDF, y fuentes kurdas informaron que otras dos prisiones de la ciudad —Taameer y un centro de detención juvenil— fueron vaciadas por la población local. El ejército sirio afirmó haber llegado a al-Aqtan para asegurarla “a pesar de la presencia de fuerzas de las SDF en el interior”.

Muchos otros detenidos del EI, originarios de 70 países, incluido el Reino Unido, están recluidos más al noreste, en zonas de mayoría kurda, donde muchos han estado detenidos desde la derrota territorial del grupo terrorista en 2019.

La mayoría de las mujeres detenidas y sus familias se encuentran recluidas en al-Hawl, donde se estima que hay 26.000 personas, y en el campamento más pequeño de Roj, donde se encuentra Shamima Begum. Unos 4.500 hombres se encuentran recluidos en la prisión de Panorama o Gweiran.

Sigue sin estar claro quién liberó a los prisioneros en Shaddadi. Las FDS afirmaron que los hombres armados involucrados eran facciones de Damasco y que varios de sus combatientes habían sido decapitados.

En un comunicado, indicó que la coalición anti-EI liderada por Estados Unidos no respondió a pesar de los reiterados pedidos de asistencia a una base cercana de la coalición. El mando central del ejército estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Fuerzas lideradas por los kurdos, con el apoyo de Estados Unidos, detuvieron a decenas de miles de personas vinculadas al EI tras la derrota del grupo. Posteriormente, Washington delegó la responsabilidad de los campamentos a sus aliados kurdos, pero a medida que las tropas estadounidenses se reducen, crece la presión para que las nuevas autoridades sirias asuman el control.

Según el texto del acuerdo entre las SDF y Damasco, la administración responsable de los prisioneros y campos del EI, así como las fuerzas que los protegen, se integrará con el gobierno sirio, que asumirá “la plena responsabilidad legal y de seguridad” de estas instalaciones.

Pero el plan, que también forma parte de los esfuerzos para integrar las SDF lideradas por los kurdos en un ejército nacional reunificado, está plagado de desconfianza ya que muchos kurdos temen que el gobierno, liderado por exrebeldes islamistas que alguna vez estuvieron vinculados a Al Qaeda, pueda aflojar los controles sobre las redes del EI.

Entre los prisioneros y detenidos hay aproximadamente 55 hombres, mujeres y niños del Reino Unido, incluida Begum, muchos de los cuales han perdido su ciudadanía debido a sus vínculos con el EI.

Reprieve, una organización británica de derechos humanos, afirmó que la situación era una “bajada de la realidad” para la negativa británica a repatriar a las personas detenidas en Siria.

Otros países, incluido Estados Unidos, que ha repatriado a 28 personas, han repatriado gradualmente a muchos de sus ciudadanos que, de otro modo, habrían permanecido detenidos indefinidamente.

Maya Foa, directora ejecutiva de Reprieve, afirmó que la “volátilidad de la situación actual exige un replanteamiento urgente”. Foa añadió: “Lo único seguro es traer a los ciudadanos británicos de vuelta a casa y procesar a los adultos cuando exista un caso que responder”.

La carrera yihadista de Sharaa se forjó en Irak tras la invasión, donde se vio atraído hacia Al Qaeda a través de su filial iraquí, precursora del EI. Detenido por Estados Unidos en 2005, profundizó sus vínculos militantes y conoció a Abu Bakr al-Baghdadi, quien posteriormente lo envió a Siria para fundar Jabhat al-Nusra.

El grupo surgió rápidamente, pero se separó de Baghdadi en 2013, lo que llevó a Sharaa a alinearse primero abiertamente con al-Qaida antes de cortar ese vínculo en 2016 para presentar una insurgencia más arraigada localmente que finalmente se convertiría en Hayat Tahrir al-Sham.

Desde el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, los nuevos líderes sirios han tenido dificultades para ejercer plena autoridad sobre el país. En marzo se alcanzó un acuerdo que pretendía fusionar las FDS con Damasco, pero no prosperó, ya que ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, desde hace mucho tiempo hostil a las SDF, elogió el lunes al ejército sirio por lo que llamó su ofensiva “cuidadosa” para apoderarse de las zonas controladas por los kurdos en el noreste del país.

La cuidadosa gestión del ejército sirio en esta delicada operación es encomiable. A pesar de las provocaciones, el ejército sirio ha superado la prueba con éxito, evitando acciones que lo harían quedar mal cuando tenía razón, afirmó.

Turquía ve a las SDF como una extensión del grupo militante kurdo PKK y una gran amenaza a lo largo de la frontera de 900 kilómetros que comparte con Siria.

“El principio de un Estado, un ejército es indispensable para la estabilidad”, dijo Erdoğan, describiendo el alto el fuego y el acuerdo de integración como “un logro muy importante para la paz y la estabilidad duraderas en Siria”.

Instó a que el acuerdo se implemente lo antes posible, afirmando que no hay excusa para demorarse ni ganar tiempo. La era del terror en nuestra región ha terminado. Nadie debe equivocarse de cálculo.