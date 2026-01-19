Irán advierte que un ataque contra Jamenei sería una declaración de guerra

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió el domingo que cualquier ataque contra el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, sería una declaración de guerra.

En una aparente respuesta a las especulaciones de que Donald Trump está considerando un intento de asesinar o destituir a Jamenei, Pezeshkian dijo en una publicación en X: “Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra a gran escala con la nación iraní”.

El presidente iraní también culpó a Estados Unidos por las protestas que han sacudido a Irán durante las últimas dos semanas y que han provocado miles de muertes entre los manifestantes.

“Si existen dificultades y limitaciones en las vidas del querido pueblo de Irán, una de las principales causas es la hostilidad de larga data y las sanciones inhumanas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados”, dijo Pezeshkian.

Trump, en una entrevista con Politico el sábado, pidió el fin del reinado de casi 40 años de Jamenei, calificándolo de “un hombre enfermo que debería dirigir su país adecuadamente y dejar de matar gente”.

La última ola de disturbios en Irán comenzó el 28 de diciembre, cuando la ira generalizada por la creciente inflación, el colapso de la moneda y las dificultades económicas se extendió desde Teherán a ciudades de todo el país, transformando rápidamente las manifestaciones por el costo de la vida en amplias protestas antigubernamentales que exigían un cambio de régimen.

A medida que el movimiento crecía, las autoridades iraníes respondieron el 8 de enero con un cierre casi total de los servicios de Internet y telefonía, cortando la mayor parte de la conectividad global en un esfuerzo por suprimir la comunicación, ocultar la escala de los disturbios y sofocar la información independiente, dejando a muchos iraníes aislados del mundo exterior.

El martes pasado, Trump instó a los iraníes a seguir protestando y a “tomar el control de sus instituciones”, diciéndoles que “la ayuda está en camino”, mientras aumentaban los informes de que un ataque contra Irán era inminente.

El miércoles, Estados Unidos estuvo a punto de lanzar ataques militares contra Irán, pero finalmente dio marcha atrás porque Trump optó por hacer una pausa en medio de una creciente presión regional y diplomática.

El sitio web de noticias estadounidense Axios informó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a Trump que Israel no estaba preparado para una represalia iraní y cuestionó la eficacia de un ataque estadounidense. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, también instó a la moderación, según Axios, citando los riesgos para la estabilidad regional.

“Estuvo realmente cerca”, dijo un funcionario estadounidense a Axios, añadiendo que la orden de atacar nunca llegó.

En una publicación en las redes sociales el viernes, Trump agradeció a los líderes de Teherán, afirmando que habían cancelado las ejecuciones programadas de 800 personas, incluida la de Erfan Soltani , de 26 años, el primer manifestante iraní condenado a muerte desde que comenzaron los disturbios.

Soltani, empleado de una tienda de ropa, fue arrestado en Karaj, ciudad al noroeste de Teherán, tras participar en protestas y su ejecución estaba prevista para el miércoles, según organizaciones de derechos humanos. Desde su arresto, su familia había recibido pocas noticias sobre su estado, salvo una breve visita programada antes de su ejecución.

Durante el fin de semana, la familia de Soltani pudo visitarlo y constatar que estaba vivo. “Me alivia saber que mi primo Erfan está vivo”, dijo Somayeh, prima de Soltani, quien reside en Alemania. “Sin embargo, estoy preocupada porque me enteré de que fue torturado bajo custodia y aún no ha recibido atención médica”.

Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que preste atención a sus condiciones de detención. También pido a los políticos europeos que apoyen su caso y exijan asistencia médica para Erfan. Estoy profundamente preocupado por los miles de manifestantes detenidos.

Al menos 5.000 personas han muerto en protestas en Irán, incluidos unos 500 agentes de seguridad, dijo el domingo un funcionario iraní en la región, citando cifras verificadas y acusando a “terroristas y alborotadores armados” de matar a “iraníes inocentes”.

Durante un discurso pronunciado el jueves, Jamenei reconoció por primera vez que miles de personas habían sido asesinadas, “algunas de forma inhumana y salvaje”. Culpó a Estados Unidos del número de muertos, arremetió contra Trump, a quien calificó de “criminal” por su apoyo a las manifestaciones, y exigió un castigo severo para los manifestantes.

El domingo, los monitores informaron que se había restablecido parte del acceso a internet en Irán. “Los datos de tráfico indican un retorno significativo a algunos servicios en línea, como Google, lo que sugiere que se ha habilitado un acceso altamente filtrado, lo que corrobora los informes de los usuarios sobre una restauración parcial”, declaró Netblocks en una publicación en redes sociales.

Un funcionario iraní, que prefirió no ser identificado debido a la delicadeza del asunto, declaró a Reuters que algunos de los enfrentamientos más intensos y con mayor número de muertes se produjeron en las zonas kurdas iraníes del noroeste del país. Los separatistas kurdos han estado activos allí y los brotes de violencia han sido de los más violentos en los últimos períodos de disturbios.

La agencia de noticias Human Rights Activists dijo que 24.348 manifestantes fueron arrestados durante la represión.

No se han reportado protestas en Irán durante días, donde las calles han recuperado una calma precaria. En cambio, algunos iraníes corearon consignas contra Jamenei desde las ventanas de sus casas el sábado por la noche. Los cánticos resonaron en barrios de Teherán, Shiraz e Isfahán, según testigos.