Más de 300 militares de EEUU heridos por la guerra con Irán, mientras llegan más a la región

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 28 marzo 2026
    Más de 300 militares de EEUU heridos por la guerra con Irán, mientras llegan más a la región
    El presidente Donald Trump sube las escaleras del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 27 de marzo de 2026. AP

En la última semana, al menos dos docenas de elementos resultaron con lesiones por ataques contra una base aérea saudí

La cifra de militares estadounidenses heridos en la guerra con Irán ha superado los 300, con más de dos docenas de soldados lesionados esta semana por ataques contra una base aérea saudí.

Irán disparó seis misiles balísticos y 29 drones contra la base aérea Prince Sultan de Arabia Saudí en un ataque el viernes que dejó al menos 15 militares heridos, incluidos cinco de gravedad, según dos personas informadas sobre el asunto. Funcionarios de Estados Unidos informaron inicialmente que al menos 10 militares estadounidenses resultaron heridos, incluidos dos que sufrieron lesiones graves.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alistan-pago-a-trabajadores-de-transporte-de-eu-advierten-que-seguira-caos-en-aeropuertos-EN19720567

Más fuerzas estadounidenses están llegando a Oriente Medio, y un buque de la Marina que transporta a unos 2.500 infantes ya arribó a la región, anunció el Comando Central de Estados Unidos el sábado. El USS Tripoli, un buque de asalto anfibio, así como los elementos de la 31va Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina que van a bordo, tienen su base en Japón. Realizaban ejercicios en el área alrededor de Taiwán cuando llegó la orden de desplegarse a Oriente Medio hace casi dos semanas.

El Comando Central indicó que, además de los marines, el Tripoli también lleva aeronaves de transporte y cazas de ataque, así como capacidades de asalto anfibio a la región. También se ordenó el despliegue a la región del USS Boxer y otros dos buques, junto con otra Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, desde San Diego.

Antes de la llegada de los infantes de marina, el ejército de Estados Unidos ya había concentrado la mayor fuerza estadounidense en la región en más de 20 años, incluidos dos portaaviones, varios otros buques de guerra y unos 50.000 efectivos. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más nuevo del país, salió recientemente de Oriente Medio rumbo a Europa para reparaciones y reabastecimiento tras un incendio en una lavandería que afectó parte de los alojamientos para dormir del buque.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el viernes que Estados Unidos puede cumplir sus objetivos “sin ninguna tropa terrestre”. Pero también señaló que Trump “tiene que estar preparado para múltiples contingencias” y que las fuerzas estadounidenses están disponibles “para darle al presidente el máximo margen de opciones y la máxima oportunidad de ajustarse a contingencias si llegaran a surgir”.

La base saudí fue atacada dos veces a inicios de la semana, incluido un incidente que dejó 14 soldados estadounidenses heridos, según las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente del asunto y hablaron bajo condición de anonimato. En el otro ataque, nadie resultó herido, pero una aeronave de Estados Unidos sufrió daños.

La base, que está a unos 96 kilómetros (60 millas) de la capital saudí, Riad, es operada por la Real Fuerza Aérea Saudí, pero también es utilizada por tropas de Estados Unidos. La instalación ha sido blanco de ataques casi desde el inicio de la guerra, que el sábado cumplió un mes.

El sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido durante un ataque contra la base el 1 de marzo y murió días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses que han muerto en la guerra.

El Pentágono no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios el sábado sobre las bajas estadounidenses en la base saudí.

El Comando Central informó el viernes que más de 300 militares han resultado heridos en la guerra. La mayoría ha regresado al servicio, mientras que 30 seguían fuera de acción y 10 eran considerados heridos de gravedad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tras-un-mes-de-guerra-con-iran-trump-aun-no-cumple-algunos-de-sus-objetivos-CN19720406

Irán ha respondido a ataques de Estados Unidos e Israel con golpes contra Israel y los Estados árabes del Golfo vecinos. La guerra ha trastocado los viajes aéreos globales, interrumpido las exportaciones de petróleo y provocado un fuerte aumento de los precios del combustible. El férreo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, ha agravado las consecuencias económicas.

Con repercusiones económicas que se extienden mucho más allá de Oriente Medio, el presidente Donald Trump enfrenta una presión creciente para poner fin al control asfixiante de Irán sobre el estrecho. Los ataques más recientes contra la base aérea saudí ocurrieron después de que Trump afirmó que las conversaciones para poner fin a la guerra iban “muy bien”.

Trump dijo que le había dado a Teherán hasta el 6 de abril para reabrir el estrecho. Irán afirma que no ha participado en ninguna negociación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

true

En el México de 1994 pasó de todo, comenzando con el asesinato de COLOSIO
Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica y acusados de terrorismo por usar un dron; quedaron libres bajo fianza y esperan audiencia

Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica por terrorismo, revela David Faitelson
La historia criminal de México está atravesada por relatos que estremecen.

Historias reales: 9 asesinos seriales que estremecieron a México
El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares.

El petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril
Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia. (AP Foto/Jackson Njehia)

Guerra en Irán provoca escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

El caso avivó debates en redes sociales y medios de comunicación sobre la seguridad escolar y de maestros, el control de armas de fuego, la salud mental, así como el crecimiento del discurso ‘incel’ en jóvenes y niños.

Los casos de ataques en escuelas y violencia en el aula que han marcado a México