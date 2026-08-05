Más de 50 cónyuges y padres de militares son detenidos por la política migratoria de Trump

NUEVA YORK- El gobierno de Donald Trump detuvo a decenas de padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo al recortar las protecciones migratorias para las familias de los soldados con el fin de impulsar su agenda de deportaciones masivas, según una investigación de The Associated Press. La AP determinó que más de 50 padres y cónyuges de miembros de las fuerzas armadas en servicio activo han sido detenidos desde que Trump inició su segundo mandato, y que al menos seis han sido deportados, en el primer recuento de este tipo de arrestos, que el gobierno no registra. Al menos ocho familiares directos de militares estadounidenses permanecen bajo la custodia de las autoridades migratorias federales.

Durante décadas, los padres y cónyuges del personal militar han estado, por lo general, protegidos frente a la deportación gracias a un consenso bipartidista. Pero la AP encontró que ahora se les detiene de manera rutinaria durante meses mientras intentan regularizar su situación legal mediante las políticas disponibles para los familiares cercanos de los militares e incluso mientras el ejército sigue reclutando personal anunciando beneficios migratorios para las familias de los alistados. Los expertos advierten que el giro podría socavar la preparación militar, en un momento en que Estados Unidos está en guerra en Irán. Esto ha dejado a militares sin apoyo emocional ni cuidadores para sus hijos, ha retrasado despliegues y ha obligado a algunos a tomarse licencias. “¿Cómo puedo concentrarme siquiera en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, se preguntó el sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez. Estaba estaba destinado en Fort Bliss, Texas, cuando su esposa fue detenida en julio afuera de un Walmart, delante de su hija de 6 años. Un puñado de detenciones de cónyuges de militares causó rechazo público y provocó la intervención del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para asegurar su liberación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que no compila datos sobre estos casos. La AP obtuvo información analizando miles de registros de tribunales federales recopilados por Habeas Dockets, un proyecto dirigido por la Immigration Justice Transparency Initiative; revisando la cobertura mediática existente y verificando datos con familiares y abogados. La cifra real probablemente es mucho mayor que los 51 casos hallados por la AP. La AP solicitó comentarios al DHS sobre cada caso, incluidos los antecedentes migratorios y penales de los afectados. La agencia no proporcionó información específica sobre la mayoría de los casos, pero señaló que al menos siete personas ya habían sido expulsadas de Estados Unidos anteriormente, al menos ocho tenían órdenes de expulsión y al menos dos tenían condenas por conducir en estado de ebriedad o por delitos relacionados con drogas.

“DHS e ICE valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en el ejército de Estados Unidos”, indicó el departamento en un comunicado. “El servicio militar en Estados Unidos por sí solo no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”. El Pentágono declinó comentar los hallazgos de la AP. BAJO TRUMP, MILITARES ESTÁN PERDIENDO SU APOYO La sargento técnica de la Fuerza Aérea Wendy Gbeve, de 30 años, contó que no ha tenido una buena noche de sueño desde que su padre, Luis Alberto Ramírez Zavala, fue detenido por la policía migratoria el mes pasado. Gbeve estaba allí cuando fue arrestado durante una entrevista rutinaria con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) en Missouri sobre su solicitud pendiente de estatus legal.

Pasó horas actualizando la página de USCIS para rastrear adónde llevaba el gobierno a su padre: de una cárcel del condado en Missouri a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas. Finalmente, aproximadamente dos semanas después de que fue detenido, se enteró de que había sido deportado a su México natal.

“Es la sensación más frustrante e impotente”, expresó Gbeve. Añadió que ICE aún no ha informado a su familia por qué su padre fue expulsado tan rápidamente. Ramírez Zavala pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos trabajando como obrero de hacienda en el área rural de Illinois. La esposa de Ramírez Zavala desde hace 30 años, residente legal permanente, está considerando regresar a México para estar con su esposo. Para Gbeve, cuyo esposo también está en la Fuerza Aérea, eso dejaría a nadie para cuidar a sus hijos, de 2 y 4 años, si ambos fueran desplegados. “Esa sería toda nuestra red de apoyo”, dijo. MILITARES OBLIGADOS A TOMAR LICEBCIA O RETRASAR DESPLIEGUES Algunos militares se han quedado cuidando a los niños solos. El sargento de Estado Mayor del Ejército Alexis Jaramillo, un especialista en operaciones de aviación que ha servido durante más de una década, relató que normalmente estaría involucrado en el entrenamiento de soldados en Fort Polk, Luisiana. En cambio, está con licencia administrativa, cuidando a su hijastro de 5 años, Noah, después de que su esposa brasileña, Maisa Lopes Eliaser, fuera detenida a principios de julio.

Ocurrió durante lo que la familia pensó que era una cita rutinaria en una oficina de USCIS en Alabama. Eliaser llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2019, y la pareja estaba tratando de cambiar su estatus. Los funcionarios de inmigración pidieron a Jaramillo y a su hijastro que salieran de la sala. Minutos después, les dijeron que Eliaser había sido detenida. La siguiente vez que la vieron fue dentro de un centro de detención. “Es realmente abrumador porque necesito cuidar a mi hijo yo solo. No hay nadie aquí para ayudarme”, expresó Jaramillo.

Al menos una soldado en servicio activo detuvo su despliegue inminente después de que su esposo fuera detenido por agentes de inmigración, dejando a nadie para cuidar a su hijo, que entonces tenía 5 años, según muestran registros judiciales. Un juez finalmente ordenó que el esposo fuera liberado. ESTA POLÍTICA ES UN CAMBIO INCLUSO RESPECTO A LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP Una nueva política, implementada en abril de 2025, establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”. Expertos en derecho migratorio militar señalan que esto marca un cambio drástico respecto a administraciones anteriores de todo el espectro político, incluida la primera administración de Trump. Dan Gividen, quien se desempeñó como subdirector jurídico del ICE de 2016 a 2019 bajo Trump, representa al padre de un soldado que ha estado bajo custodia del ICE durante más de ocho meses. Dijo que durante su tiempo como fiscal del ICE, las autoridades migratorias rara vez detenían a familiares directos de militares a menos que hubieran cometido delitos violentos. “No los pondríamos en procedimientos de expulsión, punto. Eso es una locura”, declaró Gividen. “El hecho de que lo estén haciendo ahora es simplemente indignante”. Anteriormente, el ICE por lo general cancelaba órdenes de expulsión pasadas y permitía que padres o cónyuges de militares ajustaran su estatus legal, indicó Margaret Stock, abogada de inmigración y teniente coronel retirada de la Reserva del Ejército. Dijo que eso se debía a que el gobierno quería asegurarse de que los militares se concentraran en sus deberes. “Es lo mismo que pasa si no proporcionas atención médica a los militares, o no proporcionas vivienda a los militares”, apuntó. Si los soldados están preocupados por familiares detenidos o deportados, “ya no se están concentrando en su trabajo”. Incluso algunos republicanos en el Congreso que por lo demás apoyan en gran medida la agresiva ofensiva migratoria de Trump han presionado para la liberación de familiares de militares. “El sistema migratorio está fallando a los estadounidenses honorables y buenos”, sostuvo la representante republicana de Florida Maria Elvira Salazar en una conferencia de prensa en julio en la que abogó por la liberación de la esposa del sargento de Estado Mayor retirado Wilmer Trujillo, quien sirvió en Irak y Afganistán. DHS dijo que ella reingresó ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportada en 2005. Aunque DHS dijo que no tiene datos sobre militares en servicio activo, ha publicado cifras sobre exmilitares, quienes también califican para beneficios migratorios junto con sus familiares directos. Del 20 de enero de 2025 al 26 de enero de 2026, las autoridades migratorias detuvieron a 125 veteranos militares, colocando a 34 en procedimientos de expulsion, y arrestaron a más de 150 familiares directos, afirmó DHS en una carta a varios senadores demócratas. Anh Dung Cong Tran, conocido como “Tony”, tenía tanto un padre como un hijo que sirvieron en el ejército. Tran llegó a Estados Unidos en 1990 a través de un programa para hijos de personal militar estadounidense nacidos en Vietnam. Tran, de 56 años, fue deportado en julio, tras haber vivido en Estados Unidos durante décadas con controles regulares con las autoridades migratorias después de una condena por agresión poco después de su llegada. Su hijo Antonio Tran aseguró que su padre lo persuadió para alistarse en el ejército en 2022. “Ahora tiene una visión totalmente diferente de Estados Unidos”, aseveró Tran, quien fue dado de baja como especialista del Ejército en marzo después de una lesión. BENEFICIOS PARA MILITARES Los reclutadores militares promocionan los beneficios migratorios para las familias de los militares como un argumento de venta para alistarse. Uno de los beneficios migratorios más publicitados del ejército es el “parole-in-place”, que permite que los cónyuges, hijos y padres de militares en servicio activo y veteranos obtengan estatus migratorio legal desde dentro del país. No todos califican: quienes se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o quienes ya solicitaron estatus legal en la frontera, por ejemplo. La política se implementó bajo el presidente republicano George W. Bush durante la guerra con Irak en 2007 y se codificó bajo el presidente demócrata Barack Obama. Las agencias del DHS pueden otorgarlo caso por caso. Bajo Trump, el tiempo promedio que tarda recibir el parole-in-place se ha más que duplicado a 12 meses, según datos de USCIS. Eso deja a las familias militares más vulnerables a ser puestas bajo custodia del ICE. A PESAR DE ESTO, RECLUTADORES MILITARES SIGUEN PROMOVIENDO BENEFICIOS MIGRATORIOS La AP encontró que familiares directos de militares han sido detenidos repetidamente por el ICE mientras solicitaban parole-in-place o buscaban ajustar su estatus, incluso durante citas de inmigración. La madre del cabo de la Infantería de Marina Jose Manuel Vilchis-Valle, Ursula Borja Valle, fue detenida en una cita en agosto de 2025 y deportada a México en menos de una semana. Había vivido en Estados Unidos desde la década de 1990 sin antecedentes penales. Su hijo intentaba ayudarla a resolver una orden de expulsión de décadas atrás mediante los beneficios migratorios que los reclutadores militares habían usado para ayudar a convencerlo de alistarse. “Básicamente me dijeron que si sirves, y si serviste honorablemente, puedes ayudar a tus padres”, afirmó Vilchis-Valle, de 23 años, quien fue dado de baja honorablemente poco después de que su madre fuera deportada. “En un mundo perfecto, yo hubiera deseado que, por mi servicio, pudieran haberla perdonado”. En otros casos, el ICE ha detenido a personas a las que ya se les había otorgado protección, y luego la agencia argumentó en escritos judiciales que su estatus de parole había sido revocado. En junio de 2025, el Cuerpo de Infantería de Marina dejó oficialmente de anunciar el alistamiento como una forma de proteger a familiares inmigrantes, en respuesta a consultas de la AP. Pero los reclutadores del Ejército y de la Guardia Nacional aún lo promueven. “Para algunos militares, alistarse no se trata sólo de servir a su país”, dice una publicación de Instagram publicada a finales de julio por un reclutador oficial del Ejército con base en California. “También se trata de hacer todo lo que puedan para ayudar a proteger a sus padres que lo sacrificaron todo por ellos”. Los reclutadores destacan los beneficios del servicio para atraer solicitantes y el parole-in-place sigue vigente, aseguró el portavoz del Ejército Christopher Surridge. La Guardia Nacional dijo que no rastrea las detenciones de familiares de sus militares ni qué reclutadores anuncian beneficios migratorios y remitió comentarios adicionales al DHS. SOLDADO QUE AYUDA A PATRULLAR LA FRONTERA LIDIA CON LA DETENCIÓN DE SU PADRE Para el especialista del Ejército Romero Ralios, la detención de su padre lo ha dejado arrepentido por su despliegue el año pasado a la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, donde pasó nueve meses apoyando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Su padre, Sebastian Ralios Tino, un paisajista guatemalteco sin antecedentes penales conocidos, fue detenido este verano. Vivió en Estados Unidos durante casi dos décadas sin estatus legal. El oficial al mando de Ralios, el capitán Mohamed Elmaola, dijo a la AP que quería alzar la voz porque Ralios es un “soldado fenomenal” cuyo padre debería recibir el debido proceso. “Es muy difícil comunicarse y tener credibilidad como líder cuando tus propios subordinados no pueden obtener apoyo”, manifestó Elmaola. “Considerando que él alistó su tiempo y su vida para apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos, es lo correcto apoyar a los soldados y a sus familias”. Romero Ralios ahora tiene dificultades para dormir por la noche debido al estrés y desearía no haber estado involucrado en la aplicación de las leyes de inmigración, aunque sólo estaba siguiendo órdenes. “Fue karma. Debí haberlo sabido”, dijo Ralios a la AP. “Todas esas familias que destruí. Me arrepiento”. Por Jack Brook, Safiyah Riddle y Aaron Kessler, The Associated Press/Report for America.