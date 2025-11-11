Los latinos, combatientes presentes en las victorias de EU desde su Independencia

LOS ÁNGELES- Los latinos han sido “parte fundamental” de las fuerzas armadas estadounidenses, defienden activistas, que esperan que este Día de los Veteranos se les reconozca a estos excombatientes su amor por el país y su contribución a las victorias de Estados Unidos desde hace siglos.

Cerca de 1,5 millones de veteranos en Estados Unidos son latinos, lo que representa casi el 10% de la totalidad de excombatientes, según cifras del Departamento de Asuntos de Veteranos.

“Los latinos han estado siempre presentes en la defensa del país, desde la Guerra de Independencia hasta la actualidad”, dice a EFE Raúl Danny Vargas, fundador y presidente The American Latino Veterans Association (ALVA).

Vargas habla desde su experiencia como veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU., donde sirvió siete años -incluidos casi cinco en Panamá- en importantes misiones de seguridad nacional en la década de los ochenta.

Tras regresar a la vida civil, el activista ha evidenciado una serie de obstáculos que enfrentan los veteranos latinos, entre ellos la falta de reconocimiento de sus aportes y la discriminación.

“Necesitamos que se visibilicen nuestras contribuciones, especialmente para contrarrestar esa retórica de que los latinos no aman el país y que no están dispuestos a defenderlo. Esto es falso”, afirma Vargas, de raíces puertorriqueñas.

¿DISCRIMINADOS POR SER LATINOS?

Para poner el foco público en este problema, ALVA realizó una encuesta el verano pasado entre veteranos latinos que pretende indagar más a fondo sobre sus problemas.