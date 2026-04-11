Mata policía a hombre que macheteó a 3 en estación del Metro Grand Central de NY

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Internacional
/ 11 abril 2026
    Mata policía a hombre que macheteó a 3 en estación del Metro Grand Central de NY
    En la imagen se observa el arma blanca que usó el agresor para atacar a tres personas en la estación del metro Grand Central de Nueva York. AP

Las tres personas agredidas fueron trasladadas con heridas a un hospital, donde se espera que sobrevivan

La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informaron las autoridades.

El agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego, detalló en redes sociales el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Grand Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la cadena CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

Mamdani explicó que el Departamento de Policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon al atacante.

”Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”, dijo Mamdani.

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