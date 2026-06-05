Empresas darán facilidades a los trabajadores para que acudan a votar en Saltillo

“Vamos a darles una hora, hora y media y hasta dos horas para que vayan y ejerzan su derecho al voto y que todos participen”, indicó.

El presidente de la Canaco Saltillo , Juan Aguirre Valdez, indicó que para el proceso electoral que se tendrá este domingo, se darán facilidades a los trabajadores que laboran ese día para que acudan a votar.

Asimismo recordó que son aproximadamente 200 los negocios que estarán ofreciendo descuento a los comensales que acudan a votar ese día y muestren su dedo entintado, estimó que los descuentos estarán entre un 10 a 15%; entre los giros de los negocios que estarán otorgando descuentos están los de florerías, zapaterías y tienda de ropa y de regalos, entre otros, asimismo para que la gente identifique estos negocios se estarán publicitando.

En su caso, con el restaurante Los Compadres añadió que “dedo pintado descuento asegurado”, los descuentos será de un 10% en los desayunos y en las comidas.

Finalmente comentó que el pasado martes, en la reunión de la UOECS participó el General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la Sexta Zona Militar, quien habló sobre el tema de la seguridad y reconoció que Coahuila es el estado más seguro del país, asimismo les compartió su número telefónico ante cualquier problema.