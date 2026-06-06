Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo suspenden los pagos y qué día cae el próximo depósito?

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    Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo suspenden los pagos y qué día cae el próximo depósito?
    La Beca Rita Cetina se ha convertido en un respiro económico fundamental para millones de familias con estudiantes. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce las fechas exactas de la suspensión de pagos de la Beca Rita Cetina por el receso escolar de verano y cuándo se reactivará el depósito en tu tarjeta.

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un respiro económico fundamental para millones de familias con estudiantes en México. Si eres beneficiario de este programa, sabrás que la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el pasado 1 de junio y concluirá este próximo 12 de junio de 2026. Sin embargo, después de este periodo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que vendrá una pausa importante en los apoyos debido al fin del ciclo escolar y las vacaciones de verano.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-calendario-oficial-de-pagos-mayo-junio-y-como-consultar-KL21082679

¿CUÁNDO SE SUSPENDEN LOS PAGOS DE LA BECA RITA CETINA?

El viernes 12 de junio de 2026 es el último día programado en el calendario oficial para recibir el dinero ordinario, el cual se entrega de forma ordenada según la primera letra del apellido. Una vez pasada esta fecha, el programa entrará en una veda o suspensión temporal.

Durante los meses de julio y agosto no se realizarán los depósitos bimestrales regulares. Esto ocurre porque el ciclo escolar 2025-2026 llega a su fin y las actividades escolares entran en receso. No hay de qué preocuparse: tu tarjeta del Banco del Bienestar sigue activa y podrás disponer de cualquier saldo guardado que tengas en ella durante estas semanas sin ningún problema.

$!La Beca Rita Cetina se ha convertido en un respiro económico fundamental para millones de familias con estudiantes.
La Beca Rita Cetina se ha convertido en un respiro económico fundamental para millones de familias con estudiantes. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ DÍA REGRESAN LOS DEPÓSITOS DEL BIENESTAR?

La duda que tienen miles de padres y tutores es cuándo volverán a ver reflejado dinero en sus cuentas. Para entender el regreso de los recursos, es necesario separar las fechas, ya que el calendario contempla dos momentos clave para el retorno:

Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares: Se entregará durante el mes de agosto de 2026, sirviendo como un impulso para el regreso a clases.

Primer depósito bimestral regular (Ciclo 2026-2027): Está programado para el mes de octubre de 2026, cubriendo el bimestre de septiembre y octubre.

En términos prácticos, junio marca el cierre del ciclo de pagos ordinarios, mientras que julio y agosto se quedan sin la dispersión económica bimestral tradicional. La reanudación administrativa fuerte y regular ocurrirá formalmente en octubre con el arranque del nuevo año escolar, aunque las fechas exactas también se ajustarán dependiendo de si los alumnos pertenecen al nivel primaria o secundaria.

https://vanguardia.com.mx/informacion/jovenes-construyendo-el-futuro-cuando-me-puedo-inscribir-que-requisitos-piden-y-cuanto-dinero-recibo-al-mes-LK21099424

RECOMENDACIONES PARA LAS VACACIONES DE VERANO

Al saber que pasarán algunos meses sin depósitos regulares, la mejor recomendación para las familias es administrar de forma inteligente el dinero recibido en el operativo de junio. Guarda muy bien tu tarjeta del Banco del Bienestar y mantente al pendiente de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar para conocer las fechas exactas de la entrega del extra de útiles en agosto y el regreso total del apoyo en octubre.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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