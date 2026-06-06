Ratifican prisión a Jesús Corona, alcalde de Cuautla

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México
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    Ratifican prisión a Jesús Corona, alcalde de Cuautla
    Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del alcalde de Cuautla. Cortesía

Mediante un comunicado, la FGR detalló que aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación

CDMX.- Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del Alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, tras desahogarse la duplicidad del término constitucional y ratificarse la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en delitos conexos a la delincuencia organizada y redes de extorsión asociadas al Cártel de Sinaloa.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los elementos probatorios necesarios ante el órgano jurisdiccional para acreditar la probable participación del Edil en el entramado criminal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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El juzgador de la causa determinó un periodo de cuatro meses para el desahogo de la investigación complementaria, tiempo que el procesado deberá cumplir recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, CPS Sonora, ubicado en la ciudad de Hermosillo.

FUE CAPTURADO EN ACAPULCO

La captura del munícipe se concretó en el puerto de Acapulco, Guerrero, luego de haber permanecido prófugo tras evadir una primera incursión de las corporaciones federales en territorio morelense.

De acuerdo con lo informado el 31 de mayo por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención se ejecutó en el marco de las acciones conjuntas del Operativo Enjambre y la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, coordinadas por la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal.

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Las investigaciones ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) ubican al Mandatario local como una pieza clave dentro de una red de corrupción institucional orientada a dar protección a un grupo delictivo encabezado por Júpiter Araujo Bernard, conocido bajo el alias de “El Barbas”, señalado como el principal generador de violencia y jefe de plaza de la estructura sinaloense en la región oriente de Morelos.

DESPLIEGUE DE FISCALIZACIÓN

Los indicios sobre sus nexos cobraron relevancia pública tras la difusión de registros gráficos que lo situaban en reuniones directas con el citado líder delincuencial.

El arresto de Corona Damián se inscribe en un despliegue de fiscalización que acumula más de 85 servidores públicos aprehendidos en el país, incluyendo a otros alcaldes en funciones de la entidad federativa.

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Entre los funcionarios ya sujetos a procesos penales similares por delincuencia organizada y afectaciones a la salud pública constan el edil de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, así como integrantes del propio Ayuntamiento de Cuautla que ejercían funciones en las áreas de la Tesorería, Secretaría General y Oficialía Mayor.

La trayectoria del indiciado en el municipio de Cuautla abarca diversas etapas de la administración pública regional, desempeñándose inicialmente como regidor de Seguridad Pública y Tránsito en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, para posteriormente asumir la dirección de Servicios Públicos.

Su presencia en la esfera gubernamental se consolidó tras alcanzar la Presidencia Municipal por primera ocasión en los comicios de 2018 bajo el respaldo de una alianza de izquierda, un cargo que volvió a ocupar en la presente gestión local tras postularse por una coalición de partidos de Oposición.

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