¡Se acabó el amor! Confirman Kenia Os y Peso Pluma su truene como pareja

Desde hace unas semanas, los rumores rodeaban a una de las parejas más populares de las redes sociales y del entretenimiento en México: Kenia Os y Peso Pluma. Tras varios días intensos para la cantante y creadora de contenido, este sábado finalmente confirmó lo que se venía especulando: la relación llegó a su fin. La confirmación llegó mediante un comunicado firmado por ambas partes, en el que resaltan que su despedida ocurre con “amor y respeto”, luego de que Kenia fuera abordada a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y resultara agredida físicamente por reporteros que intentaban obtener declaraciones sobre la ruptura. “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, escribió la pareja en el mensaje que comenzó a circular desde las primeras horas del sábado.

¿QUÉ PASÓ ENTRE KENIA OS Y PESO PLUMA? En el comunicado enfatizan que siempre han priorizado su privacidad e integridad, agradecen el cariño recibido durante el tiempo que compartieron como pareja y piden que se respete su decisión en este momento tan personal. “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, se lee en el documento.

La pareja compartió con el público, a través de redes sociales, momentos de viajes, proyectos profesionales y mensajes de admiración mutua, por lo que llamó la atención que dejaran de hacerlo, ya que era algo habitual durante su relación. “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, concluye el texto difundido tras la polémica vivida en el aeropuerto.

TRUENE ‘CANTADO’ Desde hace días, los seguidores de la pareja sospechaban que algo no marchaba bien entre ellos. Durante un reciente concierto en Monterrey, Kenia rompió en llanto mientras interpretaba algunos de sus temas de amor y expresó: “Los necesito mucho”. Por su parte, Peso Pluma también se mostró nostálgico en una de las presentaciones de su gira por Estados Unidos. Ambos se acompañaron en sus respectivas giras y compartieron esos momentos en redes sociales. El cantante de corridos tumbados aún mantiene varias fotografías junto a Kenia, quien recientemente había mostrado los enormes arreglos florales que su novio le enviaba a su camerino.

SU HISTORIA DE AMOR El primer acercamiento entre ambos ocurrió en julio de 2024, cuando coincidieron durante la grabación del videoclip de ‘TOMMY & PAMELA’, tema que realizaron en colaboración. De acuerdo con declaraciones de la cantante, desde ese encuentro surgió una conexión especial y una evidente atracción entre ambos artistas. Sin embargo, en aquel momento la relación no pasó del ámbito profesional, ya que el intérprete de corridos tumbados mantenía otro compromiso sentimental.

Con el paso de los meses y una vez que ambos estaban solteros, retomaron el contacto a través de redes sociales. Según contó la propia Kenia, ambos formaban parte de sus respectivos grupos de “mejores amigos” en Instagram, lo que facilitó la interacción. Uno de los momentos que marcó el inicio del coqueteo ocurrió cuando la cantante compartió una historia en la que preparaba un tradicional asado sinaloense. El comentario de Peso Pluma no tardó en llegar, sorprendido de que ella supiera cocinar ese platillo típico de su estado natal.

Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a cobrar fuerza a inicios de 2025, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos durante la Pegasus World Cup, celebrada en Miami. (Con información de El Universal)

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