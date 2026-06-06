¡Se acabó el amor! Confirman Kenia Os y Peso Pluma su truene como pareja

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Se acabó el amor! Confirman Kenia Os y Peso Pluma su truene como pareja
    Final. El anuncio oficial llegó después de días de especulaciones y de la atención mediática que rodeó a la intérprete a su regreso a la Ciudad de México. FOTO: ARCHIVO

La cantante se vio obligada a confirmar la noticia tras un zafarrancho en el Aeropuerto de la CDMX, donde resultó golpeada por reporteros que la cuestionaban sobre su ex y un supuesto embarazo perdido

Desde hace unas semanas, los rumores rodeaban a una de las parejas más populares de las redes sociales y del entretenimiento en México: Kenia Os y Peso Pluma. Tras varios días intensos para la cantante y creadora de contenido, este sábado finalmente confirmó lo que se venía especulando: la relación llegó a su fin.

La confirmación llegó mediante un comunicado firmado por ambas partes, en el que resaltan que su despedida ocurre con “amor y respeto”, luego de que Kenia fuera abordada a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y resultara agredida físicamente por reporteros que intentaban obtener declaraciones sobre la ruptura.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, escribió la pareja en el mensaje que comenzó a circular desde las primeras horas del sábado.

$!En sus historias la cantante compartió su postura.
En sus historias la cantante compartió su postura. FOTO: INSTAGRAM@KENIAOS

¿QUÉ PASÓ ENTRE KENIA OS Y PESO PLUMA?

En el comunicado enfatizan que siempre han priorizado su privacidad e integridad, agradecen el cariño recibido durante el tiempo que compartieron como pareja y piden que se respete su decisión en este momento tan personal.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, se lee en el documento.

La pareja compartió con el público, a través de redes sociales, momentos de viajes, proyectos profesionales y mensajes de admiración mutua, por lo que llamó la atención que dejaran de hacerlo, ya que era algo habitual durante su relación.

“Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, concluye el texto difundido tras la polémica vivida en el aeropuerto.

TRUENE ‘CANTADO’

Desde hace días, los seguidores de la pareja sospechaban que algo no marchaba bien entre ellos. Durante un reciente concierto en Monterrey, Kenia rompió en llanto mientras interpretaba algunos de sus temas de amor y expresó: “Los necesito mucho”. Por su parte, Peso Pluma también se mostró nostálgico en una de las presentaciones de su gira por Estados Unidos.

Ambos se acompañaron en sus respectivas giras y compartieron esos momentos en redes sociales. El cantante de corridos tumbados aún mantiene varias fotografías junto a Kenia, quien recientemente había mostrado los enormes arreglos florales que su novio le enviaba a su camerino.

SU HISTORIA DE AMOR

El primer acercamiento entre ambos ocurrió en julio de 2024, cuando coincidieron durante la grabación del videoclip de ‘TOMMY & PAMELA’, tema que realizaron en colaboración. De acuerdo con declaraciones de la cantante, desde ese encuentro surgió una conexión especial y una evidente atracción entre ambos artistas.

Sin embargo, en aquel momento la relación no pasó del ámbito profesional, ya que el intérprete de corridos tumbados mantenía otro compromiso sentimental.

Con el paso de los meses y una vez que ambos estaban solteros, retomaron el contacto a través de redes sociales. Según contó la propia Kenia, ambos formaban parte de sus respectivos grupos de “mejores amigos” en Instagram, lo que facilitó la interacción.

Uno de los momentos que marcó el inicio del coqueteo ocurrió cuando la cantante compartió una historia en la que preparaba un tradicional asado sinaloense. El comentario de Peso Pluma no tardó en llegar, sorprendido de que ella supiera cocinar ese platillo típico de su estado natal.

https://vanguardia.com.mx/show/otra-huelga-actores-de-hollywood-blindan-su-futuro-ante-el-avance-de-la-inteligencia-artificial-MK21184594

Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a cobrar fuerza a inicios de 2025, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos durante la Pegasus World Cup, celebrada en Miami. (Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Peso Pluma
Kenia Os

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Carlos Acevedo y Jorge Sánchez, ambos nacidos en Torreón, Coahuila, representarán al estado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor
El viejo y nuevo Trump

El viejo y nuevo Trump
true

Casos Durazo y Villarreal: la cuatroté implosiona
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, amplió hoy su posicionamiento respecto a los señalamientos que publicó el diario estadounidense Los Angeles Times sobre la revocación de su visa.

Américo Villarreal muestra su visa americana y niega nexos con huachicol
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
Cada que surge un trámite oficial, el fantasma de las sanciones económicas o los recargos aparece de inmediato.

¿Te van a multar si no tienes la CURP Biométrica? La verdad detrás del trámite
Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Inapam pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje.

Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam
En la imagen se observa una mosca barrenadora adulta del Nuevo Mundo.

Qué saber sobre la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo que amenaza a la industria ganadera