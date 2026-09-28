Mediadores buscan acuerdo entre EU e Irán pese a rechazo de Trump a propuesta iraní

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    Mediadores buscan acuerdo entre EU e Irán pese a rechazo de Trump a propuesta iraní
    El ministro de exteriores iraní Abbas Araghchi en las Naciones Unidas, en Nueva YorK. AP

Trabajan con ambas partes en una propuesta que incluiría reabrir el estrecho y levantar el bloqueo de Estados Unidos, y luego eliminar sanciones

EL CAIRO.-Los mediadores siguen trabajando con Irán y Estados Unidos para negociar un acuerdo que ponga fin a los combates y reabra el estrecho de Ormuz incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara públicamente la propuesta más reciente de Irán, dijeron a The Associated Press cuatro funcionarios familiarizados con el asunto, entre ellos un alto funcionario estadounidense.

Las conversaciones indirectas estaban previstas a reanudarse el lunes mientras el conflicto entra en su octavo mes. Han fracasado múltiples intentos de permitir una navegación segura en una de las vías marítimas más cruciales del mundo.

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Los funcionarios revelaron que los esfuerzos entre bambalinas continúan incluso después de que Trump desdeñara una propuesta iraní para reabrir el estrecho en una semana si Estados Unidos aceptaba levantar su bloqueo de los puertos iraníes, liberar activos iraníes congelados y eximir de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, permaneció en Nueva York tras la reunión de la Asamblea General de la ONU. Señaló que estaba a la espera de una confirmación “definitiva” por parte de los mediadores sobre el rechazo de Trump. Qatar ha estado mediando.

Pese a la retórica belicosa de Trump, sigue abierto a buscar una resolución no militar del conflicto si es posible alcanzarla, afirmó el alto funcionario estadounidense aunque subrayó que existe cierto grado de duda sobre si se puede persuadir a Irán para que, en última instancia, acepte las condiciones de Trump.

Los funcionarios no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato sobre las negociaciones diplomáticas entre bastidores.

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