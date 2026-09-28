Mueren niño y dos mujeres aplastados en embarcación de migrantes de Francia a Reino Unido

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Internacional
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    Mueren niño y dos mujeres aplastados en embarcación de migrantes de Francia a Reino Unido
    Un grupo de migrantes trata de cruzar de Francia a Gran Bretaña cerca de Hardelot, Francia, el 23 de septiembre del 2026. AP

Se han contabilizado 20 muertes de migrantes en el año 2026 durante los intentos de curzar el Canal de la Mancha para llegar a tierras inglesas

Un niño de 10 años y dos mujeres murieron el lunes en la peligrosa ruta migratoria a través del Canal de la Mancha desde Francia, aparentemente aplastados en una embarcación abarrotada con más de 100 personas, informaron las autoridades francesas.

La llamada “embarcación taxi” tuvo dificultades frente a la costa del norte de Francia, y sus pasajeros pidieron ayuda, señalaron las autoridades. Las embarcaciones inflables intentan el peligroso cruce luego de recoger a personas en las playas del norte de Francia, donde se adentran en el mar para trepar y subir a bordo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/migracion-irregular-a-eu-cae-96-reporta-el-general-trevilla-ME23275786

Una embarcación francesa de rescate marítimo subió a bordo a 105 personas, indicó la prefectura marítima en un comunicado. El niño y las dos mujeres fueron declarados muertos por un equipo de cuidados intensivos que fue trasladado en helicóptero hasta la embarcación, precisó.

Las mujeres tenían alrededor de 30 años, indicó el gobierno regional en un comunicado aparte.

“Según las conclusiones iniciales de la investigación, parece que las muertes fueron causadas por una estampida. Sin embargo, las circunstancias precisas de la tragedia tendrán que ser establecidas por la investigación judicial”, dirigida por un fiscal en el puerto del norte de Francia de Boulogne, dice el comunicado.

Otras nueve personas requirieron tratamiento médico, añadió.

El gobierno regional señala que ha contabilizado 20 muertes de posibles migrantes en lo que va de año —en su mayoría por ahogamientos y otras causas durante intentos de cruce del Canal de la Mancha, pero también incluyendo a otros muertos en accidentes de tráfico. Eso se compara con 21 muertos durante el mismo período del año pasado.

En abril, los gobiernos de Francia y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo multimillonario en euros destinado a reducir el número de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, con un aumento de las patrullas policiales y una vigilancia reforzada en el norte de Francia.

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