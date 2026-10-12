Pío López Obrador, hermano de AMLO, ya recorre colonias en busca de respaldo en Tuxtla, Chiapas

Pío López Obrador inició sus recorridos en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objetivo de conseguir el respaldo ciudadano que le permita convertirse en candidato a diputado federal.

El político busca encabezar los Comités de Defensa del Distrito 9 federal bajo las siglas del partido Morena. Durante sus primeras visitas casa por casa, vecinos de la capital chiapaneca lo recibieron con diversas muestras de apoyo, incluyendo entrega de arreglos y coronas de flores.

CLAVE PARA SU ESTRATEGIA TERRITORIAL El trabajo de campo será clave en su estrategia territorial, según detalló el propio Pío López Obrador a través de sus redes sociales. En un video publicado durante su jornada, aseguró que mantendrá un contacto cercano “a ras de suelo” para promover los avances de la Cuarta Transformación y organizar las bases de su partido. La definición de la candidatura se resolverá mediante encuestas internas, de acuerdo con las reglas establecidas por Morena para los procesos electorales. El aspirante señaló que se sujetará a la decisión del electorado local, destacando que su intención de competir responde a un compromiso con la región donde ha residido durante más de seis décadas.

ASEGURA QUE SU CAMPAÑA NO ES NUEVA Durante sus mensajes en los recorridos, Pío López argumentó que su campaña no es nueva y que la conducirá bajo lo que él define como la regla de las tres eses: “suela, saliva y sudor”. Asimismo, justificó su candidatura al recordar que en 2009 ya compitió por ese mismo distrito electoral con la coalición de partidos de izquierda. POSTULACIÓN FAMILIAR La postulación del aspirante ocurren en un marco político particular, pues coincide con el anuncio de su sobrino Andrés Manuel López Beltrán, quien de forma paralela, busca una candidatura a diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco.