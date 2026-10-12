Pío López Obrador, hermano de AMLO, ya recorre colonias en busca de respaldo en Tuxtla, Chiapas

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México
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    Pío López Obrador, hermano de AMLO, ya recorre colonias en busca de respaldo en Tuxtla, Chiapas
    Pío López Obrador en su recorrido en colonias en Tuxtla, Chiapas. X

El hermano de AMLO recorre colonias de Tuxtla Gutiérrez en busca de apoyo para coordinar los Comités de Defensa de la 4T.

Pío López Obrador inició sus recorridos en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objetivo de conseguir el respaldo ciudadano que le permita convertirse en candidato a diputado federal.

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El político busca encabezar los Comités de Defensa del Distrito 9 federal bajo las siglas del partido Morena. Durante sus primeras visitas casa por casa, vecinos de la capital chiapaneca lo recibieron con diversas muestras de apoyo, incluyendo entrega de arreglos y coronas de flores.

CLAVE PARA SU ESTRATEGIA TERRITORIAL

El trabajo de campo será clave en su estrategia territorial, según detalló el propio Pío López Obrador a través de sus redes sociales. En un video publicado durante su jornada, aseguró que mantendrá un contacto cercano “a ras de suelo” para promover los avances de la Cuarta Transformación y organizar las bases de su partido.

La definición de la candidatura se resolverá mediante encuestas internas, de acuerdo con las reglas establecidas por Morena para los procesos electorales. El aspirante señaló que se sujetará a la decisión del electorado local, destacando que su intención de competir responde a un compromiso con la región donde ha residido durante más de seis décadas.

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ASEGURA QUE SU CAMPAÑA NO ES NUEVA

Durante sus mensajes en los recorridos, Pío López argumentó que su campaña no es nueva y que la conducirá bajo lo que él define como la regla de las tres eses: “suela, saliva y sudor”. Asimismo, justificó su candidatura al recordar que en 2009 ya compitió por ese mismo distrito electoral con la coalición de partidos de izquierda.

POSTULACIÓN FAMILIAR

La postulación del aspirante ocurren en un marco político particular, pues coincide con el anuncio de su sobrino Andrés Manuel López Beltrán, quien de forma paralela, busca una candidatura a diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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