Se rezaga México en preparación para IA: ocupa lugar 88 de 98

El Informe Global de Habilidades 2026, elaborado por Coursera y Udemy, coloca a México entre los últimos 10 lugares en el Índice de Sinergia entre Habilidades Humanas e Inteligencia Artificial.

México se mantiene rezagado en inteligencia artificial. Se ubicó en el lugar 88 de 98 países en el uso de la tecnología y el desarrollo de habilidades tecnológicas y humanas de manera conjunta.

México se ubica por debajo de economías latinoamericanas como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Costa Rica.

Además del uso de inteligencia artificial, el índice evalúa qué tan ampliamente los estudiantes desarrollan habilidades tecnológicas y humanas de manera conjunta.

El estudio señala que la alerta para México y los otros países rezagados es que incorporar la inteligencia artificial a actividades productivas no será suficiente si no se acompaña por una evolución en educación, capacitación laboral y resolución de problemas.

La posición mexicana resulta especialmente preocupante si se considera su integración con la economía estadounidense, la importancia de su sector manufacturero y las oportunidades que ofrece la digitalización de las cadenas productivas.

Alemania encabeza el ranking, seguido de Francia, Japón, Corea del Sur y Hong Kong. Estados Unidos aparece en el octavo lugar. Europa destaca por la consistencia de sus resultados, pues 25 de los 31 países europeos analizados se encuentran en la mitad superior de la clasificación.

Sin embargo, el propio estudio advierte que los resultados deben tomarse con cautela, por lo que no necesariamente México ocupa el lugar 88 en talento tecnológico o adopción empresarial de IA, sino en el indicador específico de aprendizaje y el entorno nacional.

CRECE IA, PERO CAPACITACIÓN NO TANTO

Las inscripciones en contenidos de IA generativa en Coursera y Udemy pasaron de aproximadamente 25 por minuto en 2025 a más de 45 por minuto en la edición de 2026.

Sin embargo, la capacitación no crece al mismo ritmo. Según investigaciones externas recopiladas en el informe, casi tres de cada cuatro organizaciones ya implementan o experimentan con inteligencia artificial, aunque solamente el 18% señala que la mayoría de sus trabajadores recibió capacitación o desarrolló nuevas habilidades de IA durante el último año.