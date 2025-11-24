Meta no tendrá que separar WhatsApp e Instagram

    Meta no tendrá que separar WhatsApp e Instagram
    El fallo fue emitido el martes después de que el histórico juicio antimonopolio concluyera a finales de mayo. FOTO: AP.

Su decisión sigue a dos fallos separados que calificaron a Google como un monopolio ilegal tanto en búsquedas como en publicidad en línea

SAN FRANCISCO.- Meta ha superado un desafío existencial para su negocio que podría haber obligado al gigante tecnológico a desprenderse de Instagram y WhatsApp después de que un juez dictaminara que la empresa no tiene un monopolio en las redes sociales.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) “sigue insistiendo en que Meta compite con los mismos viejos rivales que ha tenido durante la última década, que la empresa tiene un monopolio entre ese pequeño grupo, y que mantuvo ese monopolio a través de adquisiciones anticompetitivas”, escribió Boasberg en su fallo.

“Sin embargo, independientemente de si Meta disfrutó de poder monopólico en el pasado, la agencia debe demostrar que sigue teniendo tal poder ahora. El veredicto del Tribunal hoy determina que la FTC no lo ha hecho”.

Meta Platforms Inc., argumentó la FTC, ha mantenido un monopolio siguiendo la estrategia del CEO Mark Zuckerberg, “Expresada en 2008: Es mejor comprar que competir.’ Fiel a ese axioma, Facebook ha rastreado sistemáticamente a posibles rivales y ha adquirido empresas que consideraba serias amenazas competitivas”.

Durante su testimonio en abril, Zuckerberg rechazó la afirmación de la FTC de que Facebook compró Instagram para neutralizar una amenaza. En su línea de preguntas, el abogado de la FTC, Daniel Matheson, mencionó repetidamente correos electrónicos, muchos de ellos de hace más de una década, escritos por Zuckerberg y sus asociados antes y después de la adquisición de Instagram.

Aunque reconoció los documentos, Zuckerberg a menudo ha tratado de restar importancia a su contenido, diciendo que los escribió en las primeras etapas de considerar la adquisición y que lo que escribió en ese momento no capturaba todo el alcance de su interés en la empresa.

Pero el caso no se trataba de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp hace más de una década, que la FTC aprobó en ese momento, sino de si Meta tiene un monopolio ahora. La FTC, escribió Boasberg en el fallo, solo podría ganar si demostraba una “violación legal actual o inminente”.

La queja de la FTC decía que Facebook también implementó políticas diseñadas para impedirle a rivales más pequeños ingresar al mercado y “neutralizar amenazas competitivas percibidas,” justo cuando el mundo centró su atención en los dispositivos móviles en lugar de las computadoras de escritorio.

Meta declaró que la decisión del martes “reconoce que Meta enfrenta una feroz competencia.”

“Nuestros productos son beneficiosos para las personas y las empresas y ejemplifican la innovación y el crecimiento económico estadounidense. Esperamos continuar colaborando con la Administración e invirtiendo en Estados Unidos”, indicó la empresa con sede en Menlo Park, California, en un comunicado.

El panorama de las redes sociales ha cambiado tanto desde que la FTC presentó su demanda en 2020, escribió Boasberg, que cada vez que el tribunal examinó las aplicaciones y la competencia de Meta, estas cambiaron.

Dos opiniones para desestimar el caso, presentadas en 2021 y 2022, ni siquiera mencionaron la popular plataforma de videos sociales TikTok. Hoy, “ocupa el centro del escenario como el rival más feroz de Meta”.

