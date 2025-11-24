Trump insinúa que ‘algo bueno podría estar sucediendo’ en las conversaciones de paz en Ucrania

Donald Trump publicó una enigmática publicación en Truth Social insinuando avances en las negociaciones destinadas a detener los combates entre Rusia y Ucrania.

“¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania?”, escribió.

“No lo creas hasta que lo veas, pero algo bueno podría estar sucediendo. ¡Que Dios bendiga a América!”

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado presidencial especial, Steve Witkoff, se reunieron el domingo con una delegación de altos líderes ucranianos para seguir desarrollando un plan de paz que podría poner fin a la guerra de Rusia en Kiev.

Estados Unidos y Ucrania describieron las discusiones como “altamente productivas” en una declaración conjunta emitida por los dos gobiernos el domingo.

“Las conversaciones mostraron avances significativos hacia la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros”, declararon Washington y Kiev en el comunicado. “Reafirmaron que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible”.

“Como resultado de las discusiones, las partes elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado”.

Los detalles del nuevo marco aún no se han publicado, y se espera que el «trabajo intensivo en propuestas conjuntas» continúe en los próximos días, según el comunicado.

“Las decisiones finales en este marco las tomarán los presidentes de Ucrania y Estados Unidos”, añadió.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, emitió una nota de cauteloso optimismo en una entrevista en “Fox & Friends” el lunes por la mañana.

“Fue una reunión muy exitosa entre Ucrania y la parte estadounidense y la llevarán adelante”, dijo el ex primer ministro holandés. “El plan tuvo que ser elaborado y algunos elementos tuvieron que cambiarse, pero también hubo cosas buenas en el plan”.

Rusia aún no ha indicado si estaría abierta a adoptar el plan estadounidense actualizado.

El Kremlin no aprobó una versión anterior del llamado plan de 28 puntos ideado por Witkoff con aportes del secuaz del dictador ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, quien ha estado en el centro de acusaciones de corrupción en Ucrania.

Ese plan, que reflejaba estrechamente propuestas anteriores impulsadas por Moscú que funcionarios de la administración, incluido Rubio, describieron como “maximalistas”, habría visto a Ucrania ceder más territorio del que el Kremlin no ha podido conquistar en el Donbass, habría proporcionado amnistía para los crímenes de guerra y la corrupción, habría prohibido las fuerzas de seguridad internacionales en Ucrania, habría reducido el ejército ucraniano y habría prohibido las armas de largo alcance para Kiev.

Plan de paz

Un controvertido plan de paz de 28 puntos —redactado conjuntamente por la administración de Donald Trump y el Kremlin, sin la participación del gobierno ucraniano— ha provocado fuertes reacciones en Kiev. El esquema concede varias exigencias que Ucrania ha rechazado sistemáticamente, entre ellas la entrega de amplias zonas ocupadas por Rusia.

Vladímir Putin respaldó públicamente la propuesta, afirmando que podría servir como base para un acuerdo definitivo siempre que Washington logre que Ucrania y Europa acepten los términos. Volodymyr Zelenskyy, en su mensaje televisado del jueves, fue más cauto: reiteró la necesidad de una paz que impida nuevas invasiones y aseguró que coordinará cualquier postura con la Unión Europea y Estados Unidos.

Territorio: el punto más explosivo

Según el documento, Crimea y las regiones de Donetsk y Luhansk serían reconocidas como parte de Rusia incluso por Estados Unidos, mientras que en Jersón y Zaporiyia las líneas de frente actuales se convertirían en fronteras congeladas. Esto implicaría que Ucrania evacúe zonas que Moscú no ha podido conquistar y que pasarían a ser una franja desmilitarizada considerada internacionalmente como territorio ruso.

A cambio, Rusia cedería algunas posiciones fuera de sus cinco regiones ocupadas, aunque la propuesta es ambigua respecto a zonas como Sumy o áreas cercanas a Járkiv.

Para Kiev, este enfoque es inaceptable. Oleksandr Merezhko, jefe del comité de asuntos exteriores del Parlamento ucraniano, afirmó que el plan es contradictorio: promete respetar la soberanía ucraniana, pero luego introduce puntos que la anulan. A su juicio, el documento parece diseñado para causar impacto inicial y luego mostrarse “más razonable”, una táctica que atribuye al estilo negociador de Trump.

Seguridad: límites a Ucrania y ventajas para Moscú

El plan exige que Ucrania modifique su constitución para renunciar a la OTAN y que la alianza atlántica formalice que Kiev no podrá ingresar en el futuro. También impondría un límite de 600.000 efectivos a las fuerzas armadas ucranianas y prohibiría la presencia de tropas de la OTAN en su territorio.

La propuesta menciona garantías de seguridad por parte de aliados occidentales, pero sin especificar mecanismos que impidan una nueva agresión rusa. En cuanto a la Unión Europea, Ucrania obtendría acceso económico preferencial a corto plazo mientras implementa reformas anticorrupción necesarias para una futura adhesión.

Zelenskyy ha insistido desde el inicio de la guerra en que la membresía en la OTAN es la forma más sólida y económica de blindar la seguridad del país. Aunque la alianza declaró el año pasado que el ingreso de Ucrania es un camino “irreversible”, varios miembros —incluido Estados Unidos— se resisten a discutir la adhesión mientras el conflicto siga activo.

OTAN y Rusia: equilibrio congelado

Otra cláusula plantea que la OTAN no continúe su expansión y que Rusia se comprometa a no invadir a sus vecinos. Sin embargo, cualquier decisión en la alianza depende del consenso de los 32 miembros, y el peso político de Estados Unidos —mayor actor militar— ha variado bajo la administración Trump, que ha frenado iniciativas que antes apoyaba.

Impunidad para Moscú

Uno de los puntos más polémicos exige que Ucrania renuncie a reclamar responsabilidad legal por las acciones rusas en territorio ucraniano. Esto eliminaría la posibilidad de indemnizaciones o juicios internacionales relacionados con torturas, crímenes de guerra y otras violaciones documentadas por expertos de la ONU.

El analista Volodymyr Fesenko advirtió que aceptar esto sería devastador para Zelenskyy, pero también señaló que Kiev enfrentará fuertes presiones desde la Casa Blanca. Algunas disposiciones —como declarar neutralidad o dar estatus oficial al idioma ruso— requerirían cambios constitucionales que dependen del Parlamento, no del presidente. Una opción sería someter estos asuntos a referéndum, sugirió Fesenko.

Activos rusos congelados

El plan también incluye una cláusula que permitiría usar 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados para reconstruir Ucrania, propuesta que Moscú ha rechazado abiertamente. El portavoz Dmitry Peskov denunció que cualquier intento de “confiscar o beneficiarse” de esos fondos sería considerado robo y traería consecuencias legales.