México pagó por el muro fronterizo con los aranceles: Donald Trump

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    México pagó por el muro fronterizo con los aranceles: Donald Trump
    El presidente Trump dijo que se han construido más de 3 mil 200 kilómetros de muro fronterizo. AP

El presidente de EU dijo que le ha cobrado a México como nunca antes en toda la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que México ha pagado “muchas veces” el costo del muro fronterizo construido durante sus dos mandatos gracias a los aranceles que Washington ha impuesto al país vecino.

“México sí pagó por ese muro -para que quede claro-, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, dijo el mandatario durante un mitin de campaña celebrado este sábado en Highland Heights, Kentucky.

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Durante su intervención, el presidente defendió su política comercial y reivindicó la construcción de la barrera, al afirmar que los ingresos obtenidos mediante los gravámenes superan ampliamente el costo de la obra.

“México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”, subrayó en respuesta a las críticas que enfrentó en su primera campaña, en la que prometió que el país vecino pagaría la construcción de la valla.

El presidente republicano cargó contra los periodistas, a quienes acusó de filtrar información falsa, por cuestionar quién había pagado el muro.

Trump aseguró que se han construido más de 3 mil 200 kilómetros de muro fronterizo, pero la cifra ha sido cuestionada también.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a principios de 2020 se habían construido 727 kilómetros del llamado “nuevo sistema de muro fronterizo”.

Sin embargo, la cifra incluía proyectos de reconstrucción y reforzamiento, algunos de los cuales ya habían sido ordenados por el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) y que se continuaron durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Trump ha echado mano de su retórica antiinmigrante en su gira de campaña de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso estadounidense.

Por lo que también aseguró que, bajo su actual mandato, no ha ingresado ningún inmigrante a través de la frontera y destacó su campaña de deportaciones.

Sin embargo, la cuestión migratoria ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los votantes.

Según la encuesta más reciente de Fox News, seis de cada diez votantes señalan que el costo de vida es su principal preocupación económica, por encima del gasto público (15 %), el empleo y la desigualdad de ingresos (7 % en cada caso), los aranceles (6 %) y los impuestos (5 %).

La mayoría califica la economía de forma negativa (74 %) y espera que empeore el próximo año (53 %), mientras que dos tercios se muestran insatisfechos con el rumbo del país (66 %).

A esto se suma que Trump enfrenta su peor valoración en la gestión de la inflación: solo el 22 % aprueba su desempeño en esta materia, lo que constituye un nuevo mínimo.

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