Cowboys vs Packers: Dallas busca romper su mala racha en el Sunday Night Football

Cowboys de Dallas y Packers de Green Bay protagonizarán este domingo 18 de octubre el choque estelar de la Semana 6 de la NFL 2026. El Sunday Night Football se disputará en Lambeau Field, a las 6:20 de la tarde, hora del centro de México, con dos equipos que buscan afianzarse en la Conferencia Nacional. Dallas llega con marca de 2-3 y busca reaccionar después de caer 24-16 ante Buccaneers de Tampa Bay.

El conjunto de Brian Schottenheimer ha mostrado una ofensiva capaz de avanzar el balón, pero sus inconsistencias y una defensiva vulnerable lo han condenado. Una nueva derrota complicaría su panorama antes de visitar a Eagles de Filadelfia. Dak Prescott será el eje de los Cowboys. El mariscal suma 1,381 yardas y nueve envíos de anotación en cinco partidos; para competir necesitará conectar con CeeDee Lamb y George Pickens, y apoyarse en Javonte Williams. El gran pendiente está del otro lado del balón, donde Dallas no ha conseguido una intercepción esta temporada. Los Packers, con registro de 3-2, llegan fortalecidos por su triunfo de 31-7 sobre Bears de Chicago. Jordan Love lanzó para 367 yardas en ese encuentro y encontró profundidad en Christian Watson y Matthew Golden. La defensa de Green Bay también marcó diferencias con cinco balones recuperados, una advertencia para un rival que no puede entregar posesiones. Las lesiones podrían equilibrar el duelo. Green Bay no contará con Micah Parsons, exjugador de Dallas, mientras que Javon Hargrave, Jonathan Ford y Skyy Moore fueron enviados a la lista de lesionados.

Del lado visitante, DeMarvion Overshown aparece en duda y el esquinero Cobie Durant quedó descartado. La historia reciente favorece a los locales: Green Bay acumula marca de 10-1-1 en sus últimos 12 enfrentamientos, incluidos playoffs. Su choque de 2025 terminó con empate 40-40. Ahora, Dallas intentará romper esa tendencia y los Packers buscarán hacer pesar su casa en otra noche decisiva. Así se disputará la jornada dominical de la Semana 6 La actividad dominical arrancará desde las 7:30 de la mañana, hora de México, con Texans de Houston frente a Jaguars de Jacksonville en Londres. A las 11 de la mañana jugarán Bears de Chicago contra Falcons de Atlanta, Ravens de Baltimore ante Browns de Cleveland, Titans de Tennessee frente a Colts de Indianápolis y Jets de Nueva York contra Patriots de Nueva Inglaterra. En el mismo turno se medirán Saints de Nueva Orleans y Giants de Nueva York, Panthers de Carolina y Eagles de Filadelfia, además de Steelers de Pittsburgh y Buccaneers de Tampa Bay.

Por la tarde, Cardinals de Arizona visitarán a Rams de Los Ángeles a las 2:05 de la tarde, mientras Chargers de Los Ángeles enfrentarán a Chiefs de Kansas City y Bills de Buffalo a Raiders de Las Vegas, ambos a las 2:25 de la tarde.