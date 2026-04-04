Mientras EU intensifica la búsqueda de militar desaparecido, Irán pide dar con el ‘piloto enemigo’

TEL AVIV- El ejército de Estados Unidos continuó el sábado con la frenética búsqueda de un piloto desaparecido después de que Irán derribó un avión de combate estadounidense, mientras la República Islámica instaba a la población a entregar al piloto y prometía una recompensa. El avión, identificado por Teherán como un F-15E Strike Eagle estadounidense, fue uno de los dos atacados el viernes. Un militar fue rescatado y al menos otro está desaparecido. Era la primera vez que Washington perdía aeronaves en territorio iraní durante la guerra, que va ya por su sexta semana, y el incidente podría marcar un nuevo punto de inflexión en la campaña.

El conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se ha extendido por Oriente Medio. Hasta el momento ha causado miles de muertos, sacudió las bolsas de todo el mundo, interrumpió rutas marítimas clave, disparó los precios del combustible y no muestra señales de calmarse, mientras Irán responde a los proyectiles con ataques en toda la región. Los ataques con misiles y drones continuaron el sábado, y un supuesto avión no tripulado iraní causó daños en la sede del gigante tecnológico estadounidense Oracle en Dubái. El ejército de Israel dijo que Irán había disparado misiles hacia el país. El derribo de los aviones militares se produjo apenas dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase en un discurso a la nación que el país había “vencido y diezmado por completo a Irán” y que “vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido”. Washington e Israel se habían jactado recientemente de que las defensas antiaéreas de la República Islámica habían quedado diezmadas. También el sábado, la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de su instalación nuclear de Bushehr, mató a un guardia de seguridad y dañó un edificio de apoyo. Es la cuarta vez que la instalación es atacada durante la guerra. La agencia anunció el ataque en redes sociales. DOS AVIONES DE EU ATACADOS Ni la Casa Blanca ni el Pentágono hicieron pública información sobre los aviones derribados. Sin embargo, en un correo electrónico del Pentágono obtenido por The Associated Press, el ejército señaló que recibió la notificación de “un avión derribado” en Oriente Medio, sin aportar más detalles. Un miembro de la tripulación de esa aeronave fue rescatado. Pero el Pentágono también notificó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconocía el estado de un segundo tripulante del caza. La operación de búsqueda y rescate del ejército continuaba el sábado. En una breve entrevista telefónica con NBC News, Trump declinó hablar sobre el operativo, pero declaró que lo ocurrido no afectaría las negociaciones con Irán. Por su parte, la prensa estatal iraní reportó que una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico después de ser alcanzada por fuerzas de defensa iraníes.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar una situación militar delicada, apuntó que no estaba claro si el aparato se estrelló o fue derribado, o si Irán estuvo implicado. No se conocían ni el estado de la tripulación, ni el lugar exacto donde cayó la aeronave. El conductor de una televisora afiliada a la cadena estatal iraní instó a los residentes a entregar a la policía a cualquier “piloto enemigo”. Durante la guerra, Irán ha hecho una serie de afirmaciones sobre el derribo de aeronaves enemigas tripuladas que resultaron no ser ciertas. El viernes fue la primera vez que se instó a la población a buscar a un piloto derribado. La prensa estatal dijo en una publicación en la plataforma social X que su ejército derribó un F-15E Strike Eagle estadounidense. La aeronave es una variante del caza de la Fuerza Aérea y lleva un piloto y un oficial de sistemas de armas a bordo. GIGANTE TECNOLÓGICO ES ALCANZADO EN DUBÁI TRAS AMENAZAS IRANÍES Un supuesto dron iraní causó daños el sábado en la sede en Dubái del gigante tecnológico estadounidense Oracle, después de que la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar iraní, amenazó a la empresa. El ataque tuvo como objetivo el edificio, situado en la principal autopista de Dubái, Sheikh Zayed Road. Imágenes verificadas por la AP fuera de Emiratos mostraron daños en el inmueble. Se podía ver un gran agujero en la esquina suroeste y la “e” de “Oracle” del letrero de neón estaba dañada.

La oficina de prensa de Dubái, que habla en nombre del gobierno del emirato, reportó un “incidente menor causado por escombros de una interceptación aérea que cayeron sobre la fachada del edificio de Oracle en Dubai Internet City”. No hubo heridos, agregó. Oracle, con sede en Austin, Texas, no respondió a una solicitud de comentarios. La Guardia ha acusado a algunas de las principales tecnológicas estadounidenses de participar en operaciones de “espionaje terrorista” contra la República Islámica y afirmó que eran objetivos legítimos. Antes, ataques iraníes con drones habían alcanzado instalaciones de Amazon Web Services tanto en Emiratos como en Baréin. IRÁN BLOQUEA ORMUZ Y AMENAZA CON CORTAR UNA SEGUNDA VÍA MARÍTIMA En una publicación en redes sociales el viernes por la noche, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, lanzó una amenaza velada de interrumpir el tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb, otra vía marítima estratégica. El estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Es uno de los puntos más transitados por el comercio internacional y por él pasa más de una décima parte del petróleo mundial transportado por mar y una cuarta parte de los buques portacontenedores. “¿Qué parte del petróleo mundial, GNL, trigo, arroz y envíos de fertilizantes transita por el estrecho de Bab el-Mandeb?”, escribió Qalibaf. “¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito por el estrecho?”.

Irán ya ha alterado en gran medida el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz, lo que disparó el precio del combustible y sacudió la economía mundial. Los líderes mundiales, por su parte, han tenido dificultades para poner fin al asfixiante control que ejerce Irán sobre la vía marítima, mientras se espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aborde el asunto el sábado. Trump ha vacilado sobre el papel de Washington en el estrecho, alternando las amenazas a Teherán si no abre el paso con decir a otras naciones que “consigan su propio petróleo”. El viernes escribió en una publicación en redes sociales: “Con un poco más de tiempo, podemos fácilmente ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ, TOMAR EL PETRÓLEO Y HACER UNA FORTUNA”. Más de 1,900 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto. En una revisión publicada el viernes, Armed Conflict Location and Event Data, un grupo con sede en Estados Unidos, dijo que encontró que las víctimas civiles se produjeron en torno a ataques contra sitios de seguridad y lugares vinculados al Estado, “más que en bombardeos indiscriminados” en zonas urbanas. Más de dos docenas de personas han muerto en Estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada. Israel ha reportado 19 decesos y 13 soldados estadounidenses han fallecido. En Líbano, más de 1.300 personas han muerto y más de un millón están desplazadas. Allí han muerto también 10 soldados israelíes.

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