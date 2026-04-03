Otro avión de EU se estrella en el Estrecho de Ormuz, luego de derribo de un caza F-15

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Internacional
/ 3 abril 2026
    Otro avión de EU se estrella en el Estrecho de Ormuz, luego de derribo de un caza F-15
    Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio. SGT. JUSTIN PARSON | U.S AIR FORCES CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS

El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho, el único pasajero fue rescatado con vida

Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 fue rescatado con vida, se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/rescatan-a-piloto-estadounidense-tras-derribo-de-f-15e-en-iran-CI19771425

DERRIBO DE F-15 DE EU POR IRÁN

Mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena NBC News.

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación ‘Furia Épica’, como bautizó la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al operativo conjunto con Israel contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas.

Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-destituye-a-pam-bondi-de-su-cargo-como-fiscal-de-eu-HJ19765604

TRUMP NIEGA QUE DERRIBO AFECTE NEGOCIACIÓN CON IRÁN... ¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar de cara a las negociaciones con Teherán.

“No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

Mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Mientras que Trump le resta importancia a los ataques de cara a unas eventuales negociaciones, los mediadores explicaron a The Wall Street Journal este viernes que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-medio-de-guerra-con-iran-destituyen-al-jefe-del-estado-mayor-de-estados-unidos-JJ19768032

Según dijeron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y las exigencias de EU “son inaceptables”.

La propuesta de plan de paz enviada por Trump a Teherán hace unos días fue rechazada precisamente por considerarla “excesiva”.

Un día después de afirmar que Irán le había solicitado un “alto el fuego” y que este lo negara, el mandatario estadounidense prometió que atacará “con dureza” a Irán durante las próximas dos o tres semanas

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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