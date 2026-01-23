Minneapolis declara una ‘huelga general’ en protesta contras las redadas a inmigrantes

WASHINGTON.- Líderes cívicos y sindicatos han organizado en Minneapolis una jornada de protesta masiva contra la intensificación de la política migratoria del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump.

“Realmente queremos que ICE se vaya de Minnesota, y no se van a ir de Minnesota a menos que haya una gran presión sobre ellos”, dijo Kate Havelin, de Indivisible Twin Cities, uno de los más de 100 grupos que se están movilizando.

La tensión en el estado de Minesota ha aumentado en los últimos semanas tras la muerte de Renee Good, la mujer de 37 años y madre de tres hijos, que recibió los disparos de un agente del ICE cuando iba en su coche el pasado 7 de enero y las protestas ciudadanas se han intensificado desde entonces.

Por otro lado fue ayer que se generó la detención de varios menores, entre ellos un niño de cinco años que permanece retenido con su padre en un Centro de Detención en San Antonio, Texas, ha aumentado la indignación de muchos ciudadanos que se sienten indefensos ante las actuaciones del ICE.

Las redadas a gran escala en Minesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero.

Lo anterior se dio cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente.