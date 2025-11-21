Modifica León XIV una ley que posibilita a una mujer liderar Estado de la Ciudad del Vaticano

ROMA- El papa León XIV solucionó un problema técnico el viernes en una ley del Vaticano que se volvió problemática luego que el papa Francisco nombrara a la primera mujer en dirigir la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

León enmendó la ley de 2023 para eliminar una referencia que señalaba que el presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano debía ser un cardenal.

TE PUEDE INTERESAR: El papa da mayores poderes a Raffaella Petrini, la primera gobernadora del Estado vaticano

En marzo, Francisco nombró a la hermana Raffaella Petrini, una monja italiana de 56 años, como presidenta del Estado de la ciudad. El nombramiento fue uno de los muchos que Francisco realizó durante sus 12 años de papado para elevar a las mujeres a puestos de toma de decisiones en el Vaticano, y marcó la primera vez que una mujer fue nombrada gobernadora del territorio de 44 hectáreas en el corazón de Roma.

Sin embargo, el nombramiento creó inmediatamente problemas técnicos y legales que no habían existido antes porque los predecesores de Petrini habían sido todos cardenales sacerdotes.

Por ejemplo, a Petrini no se le invitó a presentar el informe sobre el estado económico del Estado de la Ciudad del Vaticano en las reuniones a puerta cerrada de cardenales en primavera que precedieron al cónclave de mayo que eligió a León.