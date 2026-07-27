Monja es detenida por el ICE cuando iba a misa en Texas, dice que muchas personas están en su situación

El abogado de Ugboaja dice que ella cuenta desde hace años con protecciones contra la expulsión a su Nigeria natal debido a la posibilidad de tortura en su país natal.

“En ese momento, no entendía lo que estaba pasando, qué me estaba sucediendo”, afirmó en conferencia de prensa la hermana Leticia Ugboaja en la iglesia Our Lady of Sorrows en McAllen, donde ofreció sus primeras declaraciones públicas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la arrestaron el 28 de junio.

McALLEN- Una monja que fue puesta bajo custodia migratoria el mes pasado en Texas dijo el pasado jueves que comenzó a sudar frío cuando dos hombres armados se le acercaron mientras se dirigía a la misa dominical vistiendo su hábito. No pudo más que pensar en las lecturas bíblicas del día y llevaba poco más que su rosario y su teléfono celular.

Ugboaja, de 56 años, fue liberada varias horas después de su detención mientras caminaba hacia a la iglesia cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En una publicación en redes sociales, funcionarios de la parroquia llamaron la atención sobre el caso de Ugboaja, y finalmente miembros del Congreso intervinieron en favor de la monja. El presidente Donald Trump prometió durante su campaña una intensa ofensiva migratoria y deportaciones a gran escala, las cuales han derivado en tácticas inusualmente agresivas que han sido objeto de escrutinio.

Ugboaja, quien tiene programado una audiencia con el ICE el próximo martes, dijo que quería alzar la voz para ayudar a otros, y pidió que las personas tengan la oportunidad de dar a conocer su versión antes de ser detenidas.

“Hay muchas otras personas en esta misma situación, personas a quienes se les ha otorgado algún tipo de protección al amparo de nuestras leyes, que han seguido cada regla que se les ha pedido y que, aun así, viven con incertidumbre”, afirmó Ugboaja.

Aunque está agradecida con quienes la ayudaron, eso “no significa que deba quedarme callada sobre lo que me pasó, o sobre lo que todavía le pasa a otros”.

Su abogado, Carlos M. García, se sentó junto a Ugboaja en la conferencia de prensa y proporcionó detalles sobre su caso migratorio. Indicó el jueves que, en 2019, un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo, pero también le concedió protección contra la expulsión a Nigeria ante la probabilidad de que enfrentara tortura. García señaló que Ugboaja, quien es enfermera, ha cumplido con todo lo que se le ha exigido y tenía permiso para trabajar en Estados Unidos.

Cuando el ICE detuvo a Ugboaja en junio, no se le explicó plenamente por qué fue puesta bajo custodia, dijo su abogado. Pero Estados Unidos tenía planeado enviarla a un tercer país, añadió.

Abogados y grupos de derechos humanos han criticado la política de expulsión a terceros países del gobierno de Trump, la cual ha enfrentado impugnaciones legales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha dicho que los acuerdos permiten que las personas que buscan asilo en Estados Unidos soliciten protección en la otra nación, y que estos pactos se utilizan para intentar abordar los grandes atrasos en los tribunales de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el caso de Ugboaja y tampoco respondieron a solicitudes de comentarios tras su detención en junio.

Ugboaja forma parte de las Hijas de María Madre de Misericordia y se ofreció como ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows, según un portavoz de la Diócesis de Brownsville. Ugboaja también es enfermera titulada en South Texas Health System y anteriormente trabajó durante 10 años como asistente de enfermería certificada en Edinburg, añadió el portavoz.

Ugboaja dijo que el día en que fue detenida, le rogó a los agentes que la dejaran asistir a misa y recibir la Sagrada Comunión, pero le dijeron que no podía hacerlo.

“Para mí, una monja, no ir a misa el domingo, no recibir la Comunión, fue algo muy, muy desgarrador”, sentenció.