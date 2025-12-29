Mueren 6 milicianos del Estado Islámico y 3 policías de Turquía en tiroteo

Internacional
/ 29 diciembre 2025
    Mueren 6 milicianos del Estado Islámico y 3 policías de Turquía en tiroteo
    El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ofreció sus condolencias desde su cuenta de X a los familiares de los oficiales muertos. NYT

Este operativo formó parte de una serie de investigaciones por la Fiscalía turca para detener acciones extremistas en vísperas de Año Nuevo

Una balacera entre milicianos del Estado Islámico (El) y la policía el lunes en el noroeste de Turquía dejó tres policías y seis milicianos muertos, informó el ministro del Interior. Al menos otros ocho policías y un guardia nocturno resultaron heridos.

El tiroteo se desató en el distrito de Elmali en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, cuando la policía irrumpió en una casa donde los milicianos se escondían. Se envió a fuerzas especiales de la vecina provincia de Bursa para reforzar el operativo.

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, dijo que la operación en Yalova fue una de más de cien redadas simultáneas llevadas a cabo contra sospechosos del EI en 15 provincias de todo el país.

El operativo en Yalova se llevó a cabo con “gran cuidado”, ya que había mujeres y niños en la casa donde se encontraban los milicianos, señaló Yerlikaya. Las cinco mujeres y los seis niños fueron evacuados de manera segura, agregó.

Todos los milicianos eran ciudadanos turcos, mencionó el ministro del Interior.

El operativo comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada y se completó oficialmente a las 9:40 de la mañana, añadió.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Yalova inició una investigación, asignando cinco fiscales para encabezarla, dijo el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, en la red social X. Indicó que cinco personas han sido detenidas como parte de la pesquisa, sin proporcionar más información sobre los sospechosos.

El presidente Recep Tayyip Erdogan ofreció sus condolencias por los policías que murieron y prometió continuar la lucha contra los grupos extremistas.

”Continuaremos nuestra lucha contra los asesinos manchados de sangre que amenazan la paz de nuestra nación y la seguridad de nuestro Estado, tanto dentro de nuestras fronteras y más allá, con determinación, de manera integral y sin concesiones”, dijo en un comunicado publicado en X.

A medida que el enfrentamiento se extendió a las calles, cinco escuelas del área cerraron por el día, informó el canal de noticias privado NTV.

Las autoridades también cortaron el suministro de gas natural y electricidad como medida de precaución, y se prohibió la entrada de civiles y vehículos al vecindario, según el informe.

La semana pasada, la policía lanzó decenas de redadas simultáneas, deteniendo a 115 efectivos del grupo islamista que supuestamente planeaban cometer ataques contra las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades indicaron que el grupo había exhortado a actuar durante los festejos, especialmente contra no musulmanes.

Temas


Internacional
Muertes
Policía

Localizaciones


Estambul
Turquía

Personajes


Recep Tayyip Erdogan

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
2026: Expectativas difíciles

2026: Expectativas difíciles
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
El documento forma parte de la planeación estratégica del organismo responsable de la operación del Corredor Interoceánico, sectorizado a la SecretarÌa de Marina.

Advirtió Marina riesgos en operación del Tren Interoceánico en Oaxaca
El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
Incrementa el salario mínimo de México en el 2026

Incrementa el salario mínimo de México en el 2026
Fiesta. El 2026 se perfila como uno de los años más fuertes para la industria musical, con regresos, debuts y giras mundiales.

De Madonna a BlackPink: los discos más esperados que marcarán el 2026
(L to R) Hugh Jackman as Mike Sardina and Kate Hudson as Claire Stengl in director Craig Brewer's SONG SUNG BLUE, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

“El éxito superó todas mis expectativas”: Hugh Jackman pasa de ser Wolverine a ‘imitar’ a Neil Diamond
Cristiano Ronaldo posa con el Globe Soccer Award 2025 en Dubái, tras ser reconocido como el Mejor Jugador de Medio Oriente y reafirmar su impacto con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo gana el Globe Soccer Award 2025 y reafirma su legado en Medio Oriente