Mueren 6 milicianos del Estado Islámico y 3 policías de Turquía en tiroteo

Una balacera entre milicianos del Estado Islámico (El) y la policía el lunes en el noroeste de Turquía dejó tres policías y seis milicianos muertos, informó el ministro del Interior. Al menos otros ocho policías y un guardia nocturno resultaron heridos.

El tiroteo se desató en el distrito de Elmali en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, cuando la policía irrumpió en una casa donde los milicianos se escondían. Se envió a fuerzas especiales de la vecina provincia de Bursa para reforzar el operativo.

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, dijo que la operación en Yalova fue una de más de cien redadas simultáneas llevadas a cabo contra sospechosos del EI en 15 provincias de todo el país.

El operativo en Yalova se llevó a cabo con “gran cuidado”, ya que había mujeres y niños en la casa donde se encontraban los milicianos, señaló Yerlikaya. Las cinco mujeres y los seis niños fueron evacuados de manera segura, agregó.

Todos los milicianos eran ciudadanos turcos, mencionó el ministro del Interior.

El operativo comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada y se completó oficialmente a las 9:40 de la mañana, añadió.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Yalova inició una investigación, asignando cinco fiscales para encabezarla, dijo el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, en la red social X. Indicó que cinco personas han sido detenidas como parte de la pesquisa, sin proporcionar más información sobre los sospechosos.

El presidente Recep Tayyip Erdogan ofreció sus condolencias por los policías que murieron y prometió continuar la lucha contra los grupos extremistas.

”Continuaremos nuestra lucha contra los asesinos manchados de sangre que amenazan la paz de nuestra nación y la seguridad de nuestro Estado, tanto dentro de nuestras fronteras y más allá, con determinación, de manera integral y sin concesiones”, dijo en un comunicado publicado en X.

A medida que el enfrentamiento se extendió a las calles, cinco escuelas del área cerraron por el día, informó el canal de noticias privado NTV.

Las autoridades también cortaron el suministro de gas natural y electricidad como medida de precaución, y se prohibió la entrada de civiles y vehículos al vecindario, según el informe.

La semana pasada, la policía lanzó decenas de redadas simultáneas, deteniendo a 115 efectivos del grupo islamista que supuestamente planeaban cometer ataques contra las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades indicaron que el grupo había exhortado a actuar durante los festejos, especialmente contra no musulmanes.