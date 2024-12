Musk se regodea mientras X verifica un antiguo tuit de Biden después del indulto a su hijo Hunter

Elon Musk se encuentra entre quienes se burlan de la impactante hipocresía del presidente Biden al concederle el indulto a su hijo Hunter, y destacan cómo los verificadores de datos de X alertaron al presidente por decir que “nadie está por encima de la ley”.

El tuit de Biden del 20 de mayo, un ataque al ahora presidente electo Donald Trump, se volvió viral después de que el comandante en jefe anunciara el domingo por la noche que estaba otorgando un indulto total a su problemático hijo después de insistir repetidamente en que no interferiría con la justicia.

Ahora tiene una comunidad que no advierte a los lectores: “El presidente Joe Biden indultó a su hijo, Hunter Biden, por delitos que abarcan casi 11 años de ‘delitos contra los Estados Unidos que ha cometido o puede haber cometido o en los que ha participado durante el período del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2024’”.

Sin embargo, el propietario de X y asesor de Trump, Musk, compartió una nota propuesta que era aún más condenatoria.

“Al indultar a su hijo Hunter, no solo por un solo delito, sino por delitos reales o potenciales que pudo o no haber cometido durante un período de once años, Joe Biden ha dejado en claro que algunas personas están, de hecho, por encima de la ley”.

Musk compartió una captura de pantalla con sus más de 200 millones de seguidores con el simple mensaje: “Community Notes arrasa”.