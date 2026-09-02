Nicaragua cambia la Constitución para impedir que opositores participen en elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Nicaragua cambia la Constitución para impedir que opositores participen en elecciones
    Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo comparten la presidencia de la República nicaragüense AP/ VANGUARDIA

Sin embargo, las elecciones presidenciales de noviembre de 2028 persisten a pesar de que el co-mandatario nicaragüense quiso eliminarlas, extendiendo su gobierno un año más

El Parlamento nicaragüense volvió a reformar la Constitución para impedir que los opositores se presenten a elecciones, un movimiento que supone una vuelta de tuerca más al control prácticamente absoluto que ejerce el gobierno de Daniel Ortega.

La reforma, sin embargo, no anula los comicios, como había pedido recientemente Ortega en unas declaraciones que alarmaron al mundo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-defiende-abstencion-de-mexico-ante-la-oea-y-descarta-intervenir-en-la-crisis-de-nicaragua-OM22959474

Según explicó el diario oficialista “El 19 Digital”, la reforma a la carta magna aprobada por la Asamblea a última hora del martes establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos los “golpistas” y “traidores a la patria”. Además, alarga el mandato presidencial y de otros cargos populares de seis a siete años.

También contempla que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua.

Los cambios tienen lugar poco después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara en agosto la celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres ante los llamamientos de Estados Unidos a actuar con firmeza después de las declaraciones de Ortega de querer eliminar las elecciones.

El miércoles, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo en un comunicado que la reforma “socavó la farsa de la democracia en Nicaragua al modificar una vez más la Constitución del país para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de unas elecciones libres y justas”.

Rubio instó a sus socios internacionales a romper las relaciones económicas con el país centroamericano porque “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos ni políticos” que el resto de los Estados.

Desde la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018 el gobierno nicaragüense ha reescrito la Constitución restringiendo cada vez más las libertades hasta anular la división de poderes y oficializar el paramilitarismo y la represión, según ha denunciado en varias ocasiones la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las autoridades han encarcelado a políticos contrarios a sus ideas y líderes religiosos y han clausurado organizaciones de la sociedad civil mientras miles de personas han huido del país en busca de asilo, algunos incluso despojados de su nacionalidad.

En julio el octogenario mandatario —que cogobierna junto a su esposa Rosario Murillo— causó un escándalo cuando habló sin tapujos sobre la supresión de los comicios en el país.

“Aquí no volverá a haber elecciones... Jamás, jamás, jamás”, dijo durante el aniversario de la Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder. Ortega regresó a la presidencia en 2007.

Durante ese evento agregó que “aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dictadura
Elecciones
Oposición

Localizaciones


Nicaragua

Personajes


Daniel Ortega

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
La ayuda

La ayuda
NosotrAs: Comentarios de mujer

NosotrAs: Comentarios de mujer
El adolescente identificado como “Chuchito Nini” murió a los 15 años durante un operativo militar en Michoacán.

Futbol, peleas de gallos y armas... ‘Chuchito Nini’, el niño sicario de 15 años presumía en redes su vida como lugarteniente de ‘Los Reyes’
Luisa María Alcalde presentó el balance legislativo del gobierno de Claudia Sheinbaum y destacó 27 reformas constitucionales y 76 legales.

Segundo Informe de Sheinbaum... 27 reformas constitucionales y 76 legales en dos años, presume Luisa María Alcalde
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Llegó el pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, así como la Pensión Mujeres Bienestar y otros programas sociales en este mes de septiembre.

Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué adultas mayores de 60 a 64 años cobran el pago de 3,100 del 1 al 4 de septiembre?
Fiesta. Gabo Ramos, Armando Castilla y Karen Martín acompañaron la presentación de ‘El Desaire’ previo a su estreno nacional.

‘El Desaire’ llega a Monterrey con un llamado contra la violencia de género
El ex de los Cowboys se declaró “no contest” ante el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol en Wisconsin. La CBS aún no define su futuro.

Tony Romo acepta sanción por conducir intoxicado y admite su lucha con el alcohol