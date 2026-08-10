Nigel Farage, líder ultraderechista británico, confirma que si llega al poder planea enviar presos extranjeros a El Salvador

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    Nigel Farage, líder ultraderechista británico, confirma que si llega al poder planea enviar presos extranjeros a El Salvador
    El líder de Reform UK, Nigel Farage (derecha), posa con el ministro del Interior en la sombra de Reform UK, Zia Yusuf, tras una rueda de prensa en Londres (Reino Unido). EFE/Andy Rain

El líder del partdo del partido Reform UK quiere deportar a hasta 10 mil presos encarcelados por delitos graves

LONDRES- El líder ultraderechista británico Nigel Farage, líder del partido Reform UK, confirmó este lunes en una rueda de prensa que planea enviar a extranjeros presos en cárceles británicas a El Salvador si llega al poder en el Reino Unido.

Con tal fin, el partido va a enviar a dos emisarios, la antigua funcionaria de prisiones Vanessa Frake y el presidente del partido Lee Anderson, a negociar con las autoridades salvadoreñas los eventuales planes de deportación.

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Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no ha confirmado que vaya a entablar estas negociaciones con un partido que ni siquiera está en el gobierno, y que en sus cálculos más optimistas tendría que esperar hasta las elecciones de 2029 para lograrlo, salvo que se celebren elecciones anticipadas.

“Internar a un reo extranjero en El Salvador tendrá un costo de la mitad de internarlo en este país, y esto nos dará más espacio en nuestras prisiones”, dijo Farage, cuyo partido ha declarado repetidamente que quiere deportar a hasta 10 mil presos encarcelados por delitos graves.

Y con respecto a las condiciones que reúnen las prisiones salvadoreñas -ampliamente criticadas por grupos pro derechos humanos- Farage dijo: “Nos cercioraremos de que esas condiciones sean sensibles razonables y apropiadas”.

“No todas las prisiones (salvadoreñas) son las jaulas que ustedes han visto en televisión”, agregó.

Inmigración y superpoblación carcelaria

Con la rueda de prensa de este lunes, Farage vincula dos cuestiones candentes en el debate político británico: la inmigración y la superpoblación carcelaria, después de que el Gobierno laborista de Andy Burnham se viera envuelto en una polémica por su programa de liberación anticipada de presos.

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Ese programa permitiría la salida de miles de reclusos tras haber cumplido solo un tercio de su condena, a fin de contar con más espacio en las cárceles.

Farage reconoció que el Gobierno laborista «ha heredado una situación (sobre las cárceles) muy muy difícil» de los gobiernos conservadores anteriores, pero «no parecen tener la imaginación para saber resolverla».

Con estas palabras, Farage lanza dos dardos, contra el Gobierno laborista por un lado y contra los conservadores por otro, teniendo en cuenta que su partido necesita lograr votos del campo de la derecha conservadora, lo que parece a su alcance, a juzgar por los sondeos de opinión.

Este próximo jueves día 13, Farage espera ganar el escaño de Clacton, en el sureste de Inglaterra, que tenía hasta el pasado julio, cuando decidió dimitir para volver a concurrir como candidato para demostrar que mantiene el apoyo de su electorado local.

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