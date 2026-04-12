Nigeria bombardea a presunto grupo terrorista en mercado

Se reportó, a través de la agencia de noticias Reuters, que el 11 de abril al menos 200 personas en Nigeria fallecieron tras un bombardeo por aviones militares del mismo país.

El concejal de la zona, al noreste de Nigeria, detalló que los bombardeos ocurrieron sobre un mercado. Las autoridades afirmaron que en dicho sitio se resguardaban presuntas células insurgentes de militantes islamistas.

Según la Fuerza Aérea de Nigeria, el bombardeo ocurrió en el eje de Jilli, en el estado de Borno, en la aldea de Yobe. Sus objetivos eran miembros del grupo catalogado como terrorista, Boko Haram.

‘Es un incidente muy devastador en el mercado de Jilli. Mientras hablo con usted, más de 200 personas han perdido la vida a causa del ataque aéreo en el mercado.’ Expresó Lawan Zanna Nur Geidam, concejal y jefe tradicional del distrito de Fuchimeram, en Geidam (Yobe), a Reuters.