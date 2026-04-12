Nigeria bombardea a presunto grupo terrorista en mercado

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Internacional
/ 12 abril 2026
    Nigeria bombardea a presunto grupo terrorista en mercado
    Nigeria ataca a mercado de Yobe con intención de eliminar miembros de Boko Haram Vanguardia

Las autoridades de Nigeria afirmaron que el ataque estaba dirigido a miembros del grupo islamista Boko Haram

Se reportó, a través de la agencia de noticias Reuters, que el 11 de abril al menos 200 personas en Nigeria fallecieron tras un bombardeo por aviones militares del mismo país.

El concejal de la zona, al noreste de Nigeria, detalló que los bombardeos ocurrieron sobre un mercado. Las autoridades afirmaron que en dicho sitio se resguardaban presuntas células insurgentes de militantes islamistas.

Según la Fuerza Aérea de Nigeria, el bombardeo ocurrió en el eje de Jilli, en el estado de Borno, en la aldea de Yobe. Sus objetivos eran miembros del grupo catalogado como terrorista, Boko Haram.

Es un incidente muy devastador en el mercado de Jilli. Mientras hablo con usted, más de 200 personas han perdido la vida a causa del ataque aéreo en el mercado.’ Expresó Lawan Zanna Nur Geidam, concejal y jefe tradicional del distrito de Fuchimeram, en Geidam (Yobe), a Reuters.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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