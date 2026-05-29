¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova

Los Saraperos de Saltillo encontraron una noche de respuesta en el momento justo y abrieron con autoridad el Clásico Coahuilense de la Liga Mexicana de Beisbol, al imponerse 4-1 a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, resultado que les permitió iniciar con el pie derecho la serie ante su rival estatal.

La novena saltillense, que llegó al encuentro con marca de 12-23, logró contener a unos Acereros que se presentaron con registro de 20-17, gracias a una sólida combinación entre pitcheo abridor, relevo oportuno y bateo productivo en la segunda mitad del juego.

El protagonista ofensivo fue Thairo Estrada, quien bateó de 5-2 y remolcó tres de las cuatro carreras del Sarape. Chris Carter también tuvo una actuación importante al irse de 4-3, con doblete y una carrera producida, para darle profundidad a una ofensiva que conectó 10 imparables.