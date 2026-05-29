¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova

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    ¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova
    Saraperos de Saltillo abrió el Clásico Coahuilense con triunfo 4-1 sobre Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde derrotó 4-1 a los de casa en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, donde Thairo Estrada produjo tres carreras y Bryant Salgado firmó una salida clave

Los Saraperos de Saltillo encontraron una noche de respuesta en el momento justo y abrieron con autoridad el Clásico Coahuilense de la Liga Mexicana de Beisbol, al imponerse 4-1 a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, resultado que les permitió iniciar con el pie derecho la serie ante su rival estatal.

La novena saltillense, que llegó al encuentro con marca de 12-23, logró contener a unos Acereros que se presentaron con registro de 20-17, gracias a una sólida combinación entre pitcheo abridor, relevo oportuno y bateo productivo en la segunda mitad del juego.

El protagonista ofensivo fue Thairo Estrada, quien bateó de 5-2 y remolcó tres de las cuatro carreras del Sarape. Chris Carter también tuvo una actuación importante al irse de 4-3, con doblete y una carrera producida, para darle profundidad a una ofensiva que conectó 10 imparables.

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El duelo inició cerrado, con Bryant Salgado por Saltillo y A.J. Candelario por Monclova dominando durante las primeras cuatro entradas. El cero se rompió hasta el quinto episodio, cuando Estrada respondió con sencillo al jardín izquierdo para enviar dos carreras al plato y poner arriba 2-0 a los visitantes.

Acereros recortó distancia en la sexta entrada con una bola ocupada de Luis González, pero Saraperos respondió de inmediato. En la parte baja del mismo capítulo, Carter conectó doblete productor al jardín izquierdo para ampliar la ventaja 3-1 y devolverle tranquilidad al pitcheo saltillense.

La carrera definitiva llegó en la octava, nuevamente con Estrada como factor. El infielder volvió a responder con imparable productor hacia la pradera izquierda y selló el 4-1 que terminó marcando el rumbo del primer juego de la serie.

Bryant Salgado se apuntó la victoria tras trabajar cinco entradas en blanco, con apenas dos hits permitidos, sin bases por bolas y tres ponches. El bullpen completó la obra con Alex Claudio, Deolis Guerra, Daniel Juárez, Luis Frías y Jesús Cruz, quien retiró la novena entrada sin daño para acreditarse el salvamento.

Con este resultado, Saraperos de Saltillo dio un golpe anímico en el arranque del Clásico Coahuilense y buscará sostener el impulso en una serie clave para intentar recomponer el camino dentro de la temporada de la LMB.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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