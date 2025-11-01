Nombra León XIV doctor de la Iglesia a san John Henry Newman

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV otorgó el sábado uno de los más altos honores de la Iglesia católica a san John Henry Newman, un influyente converso y teólogo británico del siglo XIX, declarándolo doctor de la Iglesia y presentándolo como un modelo para los educadores católicos.

Apenas otras 37 personas han recibido el título de “doctor” en los 2 mil años de historia de la Iglesia católica. Newman se suma a las filas de figuras cristianas monumentales como san Agustín, santa Teresa de Lisieux y san Juan de la Cruz.

El título reconoce que Newman, querido tanto por anglicanos como por católicos, tiene un atractivo universal y ha hecho una contribución eminente y atemporal a la comprensión de la fe cristiana.

Teólogo y poeta criado en la Iglesia anglicana, Newman es conocido sobre todo por sus escritos y sermones sobre el desarrollo de la doctrina, la verdad y la naturaleza de una universidad. Es admirado tanto por conservadores como por progresistas, porque siguió su conciencia a un gran costo personal cuando decidió convertirse al catolicismo en 1845.

León proclamó a Newman doctor de la Iglesia el sábado durante una misa especial del Año Santo para maestros y estudiantes católicos, en la que también declaró a Newman copatrón de la educación católica, junto a santo Tomás de Aquino.

Fue particularmente apropiado: fue el homónimo de León, el papa León XIII, quien hizo a Newman cardenal católico después de su conversión, y fue el León anterior quien declaró a Aquino doctor de la Iglesia y patrón de la educación católica.

UN MODELO PARA EDUCADORES

La decisión de León de presentar a Newman como un modelo para los educadores católicos sugiere que la enseñanza católica será una prioridad para él en el futuro, especialmente al recalcar el uso ético de la inteligencia artificial para las generaciones futuras.

A principios de esta semana, León escribió un nuevo documento que citaba a Newman en su petición a que las escuelas católicas sean lugares de crecimiento espiritual y comunidad, y donde el uso de la tecnología siempre mantenga la dignidad humana en el centro.

En su homilía, León citó del texto más famoso de Newman, el venerado himno británico “Lead, Kindly Light” (“Guíame, luz bondadosa”), para instar a que los educadores católicos “brillen como estrellas en el mundo” en la búsqueda colectiva de la verdad.