Norte de Cisjordania está bajo confinamiento, con choques que sacuden aldeas e Israel despliega tropas en Nablus

NABLUS, CISJORDANIA- Israel desplegó ampliamente tropas en Cisjordania tras una serie de enfrentamientos que estallaron el viernes en todo el territorio ocupado. La muerte de un colono israelí desencadenó una ola de violencia que han dejado dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos. Los palestinos en Cisjordania han lidiado con violencia al tiempo que el gobierno de línea dura de Israel, dominado por líderes y partidarios de los colonos, ha supervisado un aumento en la construcción de asentamientos durante los últimos cuatro años. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz. MUEREN 4 PALESTINOS Y 2 ISRAELITAS EN MEDIO DE UN CRECIENTE TEMOR A LA OLA DE VIOLENCIA El Ministerio de Salud palestino informó el viernes que soldados israelíes mataron a tiros a cuatro palestinos en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, y el Ejército israelí reveló, por su parte, la muerte de dos soldados, uno de los cuales era un colono que formaba parte de un escuadrón de defensa local.

Otros dos israelíes y cuatro palestinos resultaron heridos, de acuerdo con autoridades de salud. El Ejército de Israel anunció que se estaba preparando para una operación antiterrorista “extensa” en Cisjordania. Añadió que estaba llevando a cabo una búsqueda de palestinos sospechosos de atacar a israelíes y que detuvo a dos durante una redada en Nablus. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en una declaración conjunta con el ministro de Defensa israelí Israel Katz, pidió el viernes más tropas para Cisjordania y la demolición de las casas de los acusados en Tell, así como la recolección de armas y la revocación de permisos de trabajo en la aldea. “Se debe permitir que las fuerzas de seguridad actúen libremente y con toda la fuerza contra el terrorismo”, sostuvieron. El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich fue más allá, diciendo que las aldeas de Tell, Iraq Burin y Beit Furik “necesitan verse exactamente como los campamentos de refugiados en Nablus y Tulkarm”, en referencia a la campaña de demoliciones masivas que desplazó a decenas de miles en las ciudades cisjordanas el año pasado. “Es necesario evacuar a la población allí para su protección y limpiar estas aldeas de infraestructura terrorista”, aseveró Smotrich. “Se requiere una acción militar aguda, decidida e inequívoca aquí y ahora”.

El grupo de derechos humanos B’Tselem advirtió que la violencia podría salirse de control en un momento en que colonos y soldados israelíes se congregan cerca de múltiples ciudades palestinas. “La violencia israelí se está extendiendo por toda Cisjordania, avivada por políticos israelíes que llaman abiertamente a la venganza”, dijo Yuli Novak, directora ejecutiva del grupo. “Sabemos a dónde conduce esto. Millones de palestinos ahora están completamente expuestos a más ataques, sin que nadie los proteja”. CONFORTACIÓN POCO CLARA EN EL CENTRO DE LA TENSIÓN Las circunstancias exactas del incidente seguían sin estar claras. Pero reportes de medios israelíes y entrevistas con funcionarios palestinos locales sugirieron que un grupo de colonos entró en Tell el viernes por la mañana y fue confrontado por residentes que temían un ataque.

La aldea está prohibida para los israelíes como parte del Área B bajo los Acuerdos de Oslo de 1993 alcanzados tras la primera Intifada palestina. Según el ejército israelí, uno de los residentes tomó una de las armas de los colonos y disparó contra el grupo, matando a Benayahu Mellet, un guardia de seguridad de 32 años de un asentamiento cercano. En un video del incidente, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí y fue difundido en internet por el corresponsal militar de la Radio del Ejército de Israel, se muestra a dos hombres armados con ropa de civil, así como al menos a un soldado israelí, apuntando sus armas contra un grupo de palestinos que se había congregado en un campo.