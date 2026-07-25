Norte de Cisjordania está bajo confinamiento, con choques que sacuden aldeas e Israel despliega tropas en Nablus
El Ejército de Israel anunció que se estaba preparando para una operación antiterrorista “extensa” en Cisjordania
NABLUS, CISJORDANIA- Israel desplegó ampliamente tropas en Cisjordania tras una serie de enfrentamientos que estallaron el viernes en todo el territorio ocupado. La muerte de un colono israelí desencadenó una ola de violencia que han dejado dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos.
Los palestinos en Cisjordania han lidiado con violencia al tiempo que el gobierno de línea dura de Israel, dominado por líderes y partidarios de los colonos, ha supervisado un aumento en la construcción de asentamientos durante los últimos cuatro años. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz.
MUEREN 4 PALESTINOS Y 2 ISRAELITAS EN MEDIO DE UN CRECIENTE TEMOR A LA OLA DE VIOLENCIA
El Ministerio de Salud palestino informó el viernes que soldados israelíes mataron a tiros a cuatro palestinos en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, y el Ejército israelí reveló, por su parte, la muerte de dos soldados, uno de los cuales era un colono que formaba parte de un escuadrón de defensa local.
Otros dos israelíes y cuatro palestinos resultaron heridos, de acuerdo con autoridades de salud. El Ejército de Israel anunció que se estaba preparando para una operación antiterrorista “extensa” en Cisjordania. Añadió que estaba llevando a cabo una búsqueda de palestinos sospechosos de atacar a israelíes y que detuvo a dos durante una redada en Nablus.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, en una declaración conjunta con el ministro de Defensa israelí Israel Katz, pidió el viernes más tropas para Cisjordania y la demolición de las casas de los acusados en Tell, así como la recolección de armas y la revocación de permisos de trabajo en la aldea.
“Se debe permitir que las fuerzas de seguridad actúen libremente y con toda la fuerza contra el terrorismo”, sostuvieron.
El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich fue más allá, diciendo que las aldeas de Tell, Iraq Burin y Beit Furik “necesitan verse exactamente como los campamentos de refugiados en Nablus y Tulkarm”, en referencia a la campaña de demoliciones masivas que desplazó a decenas de miles en las ciudades cisjordanas el año pasado.
“Es necesario evacuar a la población allí para su protección y limpiar estas aldeas de infraestructura terrorista”, aseveró Smotrich. “Se requiere una acción militar aguda, decidida e inequívoca aquí y ahora”.
El grupo de derechos humanos B’Tselem advirtió que la violencia podría salirse de control en un momento en que colonos y soldados israelíes se congregan cerca de múltiples ciudades palestinas.
“La violencia israelí se está extendiendo por toda Cisjordania, avivada por políticos israelíes que llaman abiertamente a la venganza”, dijo Yuli Novak, directora ejecutiva del grupo. “Sabemos a dónde conduce esto. Millones de palestinos ahora están completamente expuestos a más ataques, sin que nadie los proteja”.
CONFORTACIÓN POCO CLARA EN EL CENTRO DE LA TENSIÓN
Las circunstancias exactas del incidente seguían sin estar claras. Pero reportes de medios israelíes y entrevistas con funcionarios palestinos locales sugirieron que un grupo de colonos entró en Tell el viernes por la mañana y fue confrontado por residentes que temían un ataque.
La aldea está prohibida para los israelíes como parte del Área B bajo los Acuerdos de Oslo de 1993 alcanzados tras la primera Intifada palestina.
Según el ejército israelí, uno de los residentes tomó una de las armas de los colonos y disparó contra el grupo, matando a Benayahu Mellet, un guardia de seguridad de 32 años de un asentamiento cercano.
En un video del incidente, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí y fue difundido en internet por el corresponsal militar de la Radio del Ejército de Israel, se muestra a dos hombres armados con ropa de civil, así como al menos a un soldado israelí, apuntando sus armas contra un grupo de palestinos que se había congregado en un campo.
En un momento dado, los dos hombres armados se abalanzan hacia varios residentes palestinos con las armas desenfundadas. En las imágenes, los residentes intentan hacerlos retroceder y parecen desarmar a uno de los hombres antes de abrir fuego.
En un comunicado, el Ejército israelí señaló que mató al hombre que tomó el arma del colono y que estaba armado cuando los soldados le dispararon. Pero otro video, publicado por medios israelíes y verificado por el ejército, mostró a las fuerzas israelíes disparando contra un grupo de palestinos en el mismo campo que ya estaban en el suelo.
En las imágenes, que duran menos de un minuto, se escuchan más de una docena de disparos. Según el ejército, el sospechoso era una de las personas fallecidas en el campo. No respondió a preguntas sobre los motivos por los que los soldados mataron a los otros hombres, todos de los cuales eran parientes, ni cuánto tiempo después del primer altercado ocurrieron las muertes.
Más tarde, el jefe del ejército, Eyal Zamir, dijo que enviará más tropas a la Cisjordania ocupada.
Yossi Dagan, jefe del Consejo Regional de Samaria, un grupo de colonos en el norte de Cisjordania, publicó un video en internet tras la confrontación en Tell exigiendo que el gobierno reprimiera duramente a los palestinos.
“Exigimos un puño de hierro y que el gobierno lleve a cabo una amplia operación militar contra la Autoridad Palestina y contra Hamás”, dijo.
COLONOS HAN ATACADO DURANTE MUCHO TIEMPO ALDEAS DEL NORTE DE CISJORDANIA
Cinco aldeas palestinas que rodean Nablus fueron atacadas por colonos israelíes el viernes, según la agencia de noticias palestina WAFA.
Las ciudades y aldeas que rodean Nablus se encuentran en una de las partes más violentas de la Cisjordania ocupada por Israel. Además de asentamientos recién aprobados, al menos nueve puestos de avanzada agrícolas salpican el área y los ataques de colonos israelíes, las incursiones del ejército y las confrontaciones se han vuelto frecuentes.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos han documentado cada vez más a colonos armados entrando en aldeas en el área. El robo de ganado, los incendios provocados y la profanación de mezquitas se reportan de manera rutinaria.
Según el Ministerio de Salud palestino, desde el comienzo de este año, 87 palestinos han sido asesinados en las gobernaciones de la Cisjordania ocupada, incluidos 21 por colonos israelíes.
Las muertes de israelíes han sido seguidas repetidamente por venganza contra comunidades palestinas cercanas llamadas ataques de “price tag”.
Ese patrón siguió a la muerte del 21 de marzo de Yehuda Sherman, de 18 años, quien murió cuando un vehículo palestino chocó contra su ATV cerca de Beit Imrin. Políticos de alto rango, incluido Smotrich, asistieron al funeral de Sherman y pidieron venganza.
En ese momento, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios documentó 32 ataques de colonos que afectaron a 30 aldeas y comunidades palestinas en toda Cisjordania, aproximadamente un tercio cerca de la gobernación de Nablus durante los dos días siguientes. Los colonos incendiaron casas y vehículos, vandalizaron propiedades y agredieron a residentes, hiriendo al menos a 32 palestinos, según OCHA.
Más de 700 mil israelíes viven en la Cisjordania ocupada y Jerusalén oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y buscados por los palestinos para un Estado independiente junto con la Franja de Gaza.
Por Majdi Mohammed, Aref Tufaha, Erin Cunningham y Sam McNeil, The Associated Press.