Nuevamente Putin opta por el ‘voto online’ en las elecciones legislativas rusas

MOSCÚ- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ejerció este viernes su derecho al sufragio en las elecciones legislativas rusas a través del voto electrónico, una opción a la que recurrió también en los comicios parlamentarios de 2021 y en las presidenciales de 2024. El Kremlin difundió un breve vídeo del mandatario frente a una computadora en su despacho, en el que se puede ver cómo vota. El líder ruso, que por motivos de seguridad informática rechaza el uso de internet y teléfono móvil, ya votó a distancia en 2021, durante unos comicios legislativos en Rusia; en 2022, para elegir a los diputados de Moscú; en 2023, durante las elecciones a la Alcaldía de Moscú y en las presidenciales de 2024.

Además de Putin, en el primer día de las legislativas votaron de forma telemática el primer ministro, Mijaíl Mishustin; el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. «Voté por el futuro de Rusia. Hoy es el primer día de las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento ruso). Según datos preliminares, más de 1,8 millones de moscovitas ya han emitido su voto en tan solo siete horas. La gran mayoría votó de forma cómoda y segura por internet, como es habitual en Moscú», escribió Sobianin en redes sociales. Esta semana Putin llamó a los rusos a votar sin falta en estos comicios legislativos para contribuir a la victoria en la guerra en Ucrania, en lo que coinciden diez de los once partidos que concurren en estas elecciones. Un 20 % de los electores rusos ya han ejercido su derecho al sufragio, según los últimos datos de las autoridades electorales. A la vez, en cuanto al voto electrónico, la participación de los ciudadanos que optaron por esa vía superó el 50 % en las primeras horas de la votación y alcanzó el 50 % de los electores registrados. Los colegios electorales abrieron en Moscú a las 08:00 hora local (05:00 GMT), nueve horas después que en el distrito de Chukotka y la península de Kamchatka, las dos regiones más orientales de este país.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas durante los próximos tres días para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma en más de 90 mil colegios electorales. También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas. El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz. Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos. Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico al considerarlo una herramienta de manipulación. El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no está en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.