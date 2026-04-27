Nuevo estudio alerta que el calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo

“En su estado actual, las políticas climáticas en todo el mundo podrían dejar a una parte significativa de la población mundial expuesta a calor extremo y sequía simultáneos más de cinco veces más a menudo para finales de este siglo que durante mediados y finales del siglo XX”, explica en un comunicado la Unión Geofísica Americana.

De acuerdo a una nueva investigación titulada “Compound Hot-Dry Extremes Amplify Disproportionate Climate Risks for Low-Income Nations” publicada el 7 de abril en la revista Geophysical Research Letters, de la Unión Geofísica Americana, realizada por Di Cai, Gerrit Lohmann, Xianyao Chen y Monica Ionita, la combinación del calor extremo y las sequías van a ser cinco veces más frecuentes al final del siglo de mantenerse las actuales políticas climáticas, siendo este un fenómeno que va a afectar severamente alrededor del 30% de la población e impactará con más intensidad a los países tropicales con menos ingresos, siendo estos los que menos contribuyen al calentamiento global.

La investigación fue realizada por investigadores de la Universidad Oceánica de China y del Instituto Alfred Wegener alemán, quienes analizaron cómo podrían evolucionar las condiciones climáticas hasta finales del siglo, para lo cual tomaron la decisión de llevar acabo 152 simulaciones que están basadas en ocho modelos climáticos, tomando en cuata diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global que se detallan en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ( IPCC ).

En este nuevo estudio, Cai, Lohmann, Chen y Ionita vaticinan que como consecuencia del aumento aumento del calor y las sequías van verse afectados el 28% de la población mundial, “concentrándose en países tropicales de bajos ingresos que hasta la fecha solo han contribuido con una pequeña fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad”, precisa la Unión Geofísica Americana en su comunicado.

Actualmente estos dos fenómenos, sequía y calor extremo, provocan en conjunto riesgos mayores que cada uno por separado, viéndose amenazada la seguridad alimentaria, la salud humana y el acceso al agua, además poner énfasis en la “profunda injusticia climática”, debido a que los países que cuentan con menos recursos para adaptarse van a sr los que van a padecer las consecuencias más severas de las emisiones que son generadas por las potencias industriales.

En opinión de Di Cai, quien es climatólogo de la Universidad Oceánica de China además de ser autor principal del estudio que “el calor y la sequía se potencian mutuamente”, Cai prosigue explicando que “en situaciones extremas de calor y sequía combinados, provocan restricciones de agua e inestabilidad en los precios de los alimentos. Para los trabajadores al aire libre, esto representa un peligro”.

Por su parte, Monica Ionita, quien es climatóloga del Instituto Alfred Wegener y también autora principal del estudio, para esta investigación se necesitó “procesar terabytes de datos, siendo este “un desafío considerable”, precisa el comunicado.

“Cuanto más caótico se vuelve el clima, más difícil resulta hacer pronósticos”, aseveró Ionita quien concluye diciendo que “es muy difícil mantenerse al día con lo que está sucediendo ahora”.

Los autores sugieren que si se cumplen los acuerdos internacionales entorno a las emisiones se podría reducir de manera significativa el número de personas que se verán afectadas por estos peligros ambientales; además Cai, Lohmann, Chen y Ionita resaltan que las políticas ambientales actuales van a determinar la calidad de vida y supervivencia de miles de millones de personas en las próximas décadas.

“Cuando el calor y la sequía coinciden, los daños suelen superar la suma de los que podrían causar por separado. El riesgo de incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la mortalidad relacionada con el calor pueden dispararse”, acentúa la Unión Geofísica Americana.

La Unión Geofísica Americana continúa explicando que “estas combinaciones extremas ya están en aumento. Al dividir la superficie terrestre en celdas de una cuadrícula y comparar la frecuencia de las olas de calor y las sequías en cada una, los investigadores descubrieron que, en promedio geográfico, las áreas terrestres sufrieron aproximadamente cuatro episodios de calor y sequía al año entre 2001 y 2020”, por lo que de acuerdo a Qsus estimaciones, esto representa el doble de la frecuencia registrada en el período preindustrial, entre 1850 y 1900”.

En base a los resultados de su investigación, los autores hacen hincapié en que el calor y la sequía se potencian mutuamente, que en “situaciones extremas” originan desabasto de agua así como inestabilidad en los precios de los alimentos, un mayor riesgo de incendios forestales, además de pérdidas agrícolas y una mayor mortalidad.

EPISODIOS DE CALOR Y SEQUÍAS

Cai, Lohmann, Chen y Ionita decidieron dividir la superficie terrestre en celdas sobre una cuadrícula para después hacer una comparación de la frecuencia de las olas de calor y las sequías en cada celda; descubrieron que las áreas terrestres sufrieron cerca de cuatro episodios de calor y sequía al año entre 2001 y 2020, esto decir, el doble de la frecuencia que se registró en el período preindustrial, entre 1850 y 1900.

“En el escenario de crecimiento climático y demográfico más acorde con nuestra trayectoria actual, el equipo descubrió que los extremos de calor y sequía se intensificarían (con una probabilidad cinco veces mayor en un día cualquiera que entre 1961 y 1990) para el 28% de la población mundial, casi 2,600 millones de personas, para la década de 2090. En comparación, prevén que solo alrededor del 6.6% sufrirá ese nivel de exposición en la década de 2030”, describe la Unión Geofísica Americana.

“Cuando casi el 30% de la población mundial se ve afectada por esto, la situación es crítica. Debería hacernos reflexionar mucho más profundamente sobre nuestras acciones futuras”, detalló Ionita; la climatóloga había pronósticado “un ritmo de cambio algo más lento, que terminaría en una cifra de tal vez el 10% o el 15%”, indica el comunicado

“Para finales o mediados de siglo, tal vez mis hijos no puedan disfrutar de la vida que yo tengo ahora”, afirmó Ionita.

De esta forma se prevé que “a nivel mundial, los extremos de calor y sequía combinados podrían ocurrir casi 10 veces al año en promedio para finales de siglo, con los más largos durando alrededor de 15 días; aumentos de 2.4 y 2.7 veces con respecto a las condiciones de los últimos 25 años, respectivamente”, describe la Unión Geofísica Americana, quien añade que “las emisiones humanas de gases de efecto invernadero impulsan estos cambios: cuando los investigadores analizaron simulaciones considerando solo las fuerzas naturales, no surgieron tendencias significativas en la frecuencia o duración de los extremos de calor y sequía”.

Siendo así, que “las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la vida cotidiana de miles de millones de personas en el futuro”, concluyó Cai.

Con información dela Agencia de Noticias EFE y Unión Geofísica Americana.