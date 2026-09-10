OACI alerta de nuevas amenazas para la aviación ante el 25 aniversario del 11S

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    OACI alerta de nuevas amenazas para la aviación ante el 25 aniversario del 11S
    Los ataques, en los que aviones comerciales fueron utilizados como armas, provocaron una profunda revisión de las normas internacionales de seguridad aérea. ESPECIAL.
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Aerolíneas
Alerta
Amenazas

Localizaciones


Toronto

Organizaciones


OACI

Alertó de riesgos derivados de interferencias en los sistemas de navegación, ataques a las cadenas de suministro y conflictos armados

TORONTO.- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió en vísperas del 25 aniversario de los atentados del 11S, que la ciberseguridad, las amenazas internas y el uso terrorista de drones plantean nuevos desafíos por lo que es necesario una “constante revisión” de la seguridad aérea mundial.

En una declaración conjunta, el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, y el secretario general de la organización, Juan Carlos Salazar, señalaron que la mejor forma de honrar a las 2.977 personas asesinadas el 11 de septiembre de 2001 es “asegurar que nada como eso se repita”.

TE PUEDE INTERESAR:IMCO detectó que casi 20 de 100 pesos del proyecto de gasto para 2027 podrían ser reasignados en México

OACI recordó que solo dos semanas después, 169 países reunidos en su sede en Montreal aprobaron por unanimidad una resolución que condenó el uso de aeronaves como armas y reclamó una cooperación internacional urgente contra el terrorismo.

Ese proceso desembocó en el Convenio y el Protocolo de Pekín de 2010, que ampliaron la legislación internacional para incluir, entre otras amenazas, ataques biológicos y químicos, financiación y organización de atentados y vulnerabilidades cibernéticas.

Sin embargo, el organismo de la ONU destacó que menos de un tercio de sus Estados miembros ha ratificado esos tratados, frente a la adhesión casi universal alcanzada por convenios anteriores.

Además, reconoció que no todos los países tienen capacidad para cumplir las normas internacionales, una debilidad que puede repercutir sobre todo el sistema mundial.

La OACI mantiene para 2050 el objetivo de avanzar hacia un transporte aéreo sin víctimas mortales, incluida la eliminación de las muertes provocadas por actos ilícitos contra la aviación civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aerolíneas
Alerta
Amenazas

Localizaciones


Toronto

Organizaciones


OACI

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana
El senador de Morena sostuvo que su intención era referirse a la posibilidad de recurrir a las instancias legales por el contenido de un reportaje.

Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’
true

Vizcarra: El increíble invitado a Palacio

Río Sonora contaminado tras el desastre de Grupo México en el 2014

La ONU confirma que la contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del desastre de Grupo México
El iPhone Duo cuesta 1,999 dólares en EU. Descubre qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos equivalentes a su precio.

iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Marca. Jimmy Kimmel se ha mantenido durante más de dos décadas al frente de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos.

¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda
San Francisco y Los Ángeles trasladan su rivalidad de la NFC Oeste a Melbourne, sede del primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL