IMCO detectó que casi 20 de 100 pesos del proyecto de gasto para 2027 podría ser reasignado en México

El IMCO analizó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), que asciende a un gasto neto total de 10 mil 515.1 miles de millones de pesos en el ejercicio fiscal 2027, estaría 47.2% concentrado en pensiones, costo financiero y participaciones para las 32 entidades federativas de México.

El Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ) observó que aproximadamente una quinta parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación estaría disponible para reasignación, ya que el resto (cuatro quintas partes) está comprometido en el gasto corriente (servicios personales, subsidios), pensiones, costos financiero y participaciones de estados y municipios.

Un 9.8% se destinaría a programas sociales prioritarios (Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez o Mujeres Bienestar, entre otros), así como un 3% hacia las empresas públicas del estado mexicano, que son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por cada 100 pesos que obtendría el gobierno en 2027, 59.6 provendrían de impuestos y 12.9 de financiamiento. Del lado del gasto, casi la mitad se destinaría a pensiones, costo financiero y participaciones federales, mientras que 9.3 pesos financiarán proyectos de inversión, nuevos trenes y recursos para Pemex y CFE. Esta composición limita el margen para impulsar proyectos productivos”, aseveró el IMCO.

SIN ATACAR LO ESTRUCTURAL DEL DÉFICIT FISCAL, OBSERVÓ EL IMCO

Además, el gobierno buscaría reducir el déficit fiscal a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2027. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que el Paquete Económico 2027 no presenció medidas que cambien lo estructural de este desempeño de las finanzas públicas.

“El camino para reducirlo, a 3.7% en el 2028, 3.6% en el 2029 y 3.4% en el 2030, no va acompañado de pronósticos de crecimiento económico relevantes. La expectativa de crecimiento del PIB para este periodo se mantiene en el rango de 1.5%-2.5%, lo cual abre cuestionamientos sobre la factibilidad de alcanzar las metas de consolidación fiscal en lo que resta de la administración. En un entorno de bajo crecimiento económico, el hecho de que se contemple un incremento —aunque ligero— en la inversión física es una señal positiva. Sin embargo, el éxito de esta apuesta dependerá no únicamente de los proyectos prioritarios, sino también de acelerar el despliegue de las inversiones mixtas y privadas, especialmente en el sector energético”, sentenció el IMCO.

SALTILLO ENTRE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PPEF 2027

Parte del gasto neto total que se propone para 2027 son las “Prioridades de inversión” como los “Nuevos Trenes” que el PPEF 2027 estimó se gastarían 150 mil 875.6 millones de pesos.

Entre estos nuevos trenes se encuentran las rutas Saltillo - Nuevo Laredo, con un gasto estimado de 41 mil 985.8 millones de pesos en el año 2027.

Otra ruta que impactaría a Saltillo que se presentó en el PPEF 2027 sería la ruta Querétaro - Saltillo (que también incluiría a San Luis Potosí), que implicaría un gasto de 24 mil 025.5 millones de pesos.

Estas dos rutas serían clave para conectar a Ciudad de México y Saltillo cuando concluyan las obras.