IMCO detectó que casi 20 de 100 pesos del proyecto de gasto para 2027 podría ser reasignado en México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    IMCO detectó que casi 20 de 100 pesos del proyecto de gasto para 2027 podría ser reasignado en México
    “Del lado del gasto, casi la mitad se destinaría a pensiones, costo financiero y participaciones federales”, observó el IMCO. VANGUARDIA

De un gasto neto total de 10 mil 515.1 miles de millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, el Instituto Mexicano para la Competitividad observó que casi la mitad sería para pensiones

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) observó que aproximadamente una quinta parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación estaría disponible para reasignación, ya que el resto (cuatro quintas partes) está comprometido en el gasto corriente (servicios personales, subsidios), pensiones, costos financiero y participaciones de estados y municipios.

El IMCO analizó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), que asciende a un gasto neto total de 10 mil 515.1 miles de millones de pesos en el ejercicio fiscal 2027, estaría 47.2% concentrado en pensiones, costo financiero y participaciones para las 32 entidades federativas de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lo-que-viene-para-coahuila-en-el-presupuesto-2027-tren-saltillo-laredo-y-perforacion-de-pozos-en-la-cuenca-de-burgos-CL23394754

Un 9.8% se destinaría a programas sociales prioritarios (Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez o Mujeres Bienestar, entre otros), así como un 3% hacia las empresas públicas del estado mexicano, que son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

$!El gasto en pensiones o becas ronda los miles de millones de pesos en el PPEF 2027.
El gasto en pensiones o becas ronda los miles de millones de pesos en el PPEF 2027. CAPTURA DE PANTALLA

“Por cada 100 pesos que obtendría el gobierno en 2027, 59.6 provendrían de impuestos y 12.9 de financiamiento. Del lado del gasto, casi la mitad se destinaría a pensiones, costo financiero y participaciones federales, mientras que 9.3 pesos financiarán proyectos de inversión, nuevos trenes y recursos para Pemex y CFE. Esta composición limita el margen para impulsar proyectos productivos”, aseveró el IMCO.

SIN ATACAR LO ESTRUCTURAL DEL DÉFICIT FISCAL, OBSERVÓ EL IMCO

Además, el gobierno buscaría reducir el déficit fiscal a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2027. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que el Paquete Económico 2027 no presenció medidas que cambien lo estructural de este desempeño de las finanzas públicas.

“El camino para reducirlo, a 3.7% en el 2028, 3.6% en el 2029 y 3.4% en el 2030, no va acompañado de pronósticos de crecimiento económico relevantes. La expectativa de crecimiento del PIB para este periodo se mantiene en el rango de 1.5%-2.5%, lo cual abre cuestionamientos sobre la factibilidad de alcanzar las metas de consolidación fiscal en lo que resta de la administración. En un entorno de bajo crecimiento económico, el hecho de que se contemple un incremento —aunque ligero— en la inversión física es una señal positiva. Sin embargo, el éxito de esta apuesta dependerá no únicamente de los proyectos prioritarios, sino también de acelerar el despliegue de las inversiones mixtas y privadas, especialmente en el sector energético”, sentenció el IMCO.

SALTILLO ENTRE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN DEL PPEF 2027

Parte del gasto neto total que se propone para 2027 son las “Prioridades de inversión” como los “Nuevos Trenes” que el PPEF 2027 estimó se gastarían 150 mil 875.6 millones de pesos.

Entre estos nuevos trenes se encuentran las rutas Saltillo - Nuevo Laredo, con un gasto estimado de 41 mil 985.8 millones de pesos en el año 2027.

Otra ruta que impactaría a Saltillo que se presentó en el PPEF 2027 sería la ruta Querétaro - Saltillo (que también incluiría a San Luis Potosí), que implicaría un gasto de 24 mil 025.5 millones de pesos.

Estas dos rutas serían clave para conectar a Ciudad de México y Saltillo cuando concluyan las obras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presupuesto
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


SHCP
IMCO

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El culpable oficial del fallo educativo

El culpable oficial del fallo educativo
true

Saltillo: CFE y Agsal necesitan mejorar su coordinación
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
El magistrado sostuvo que la competencia del proceso penal de Flores corresponde a los tribunales de Coahuila.

‘Es un atrevimiento jurídico’: califica Poder Judicial de Coahuila actuación de juez en Hidalgo en caso Tania Flores
El próximo 21 de octubre se tiene contemplado que sea obligatorio este pase turístico.

Pase Turístico sí es inconstitucional: abogados de Nuevo León y Coahuila
Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.

Saltillo Soccer debuta con triunfo 3-0 en la Copa Promesas ante Club Calor
Trump promete un pago de 5 mil dólares por adulto si los republicanos ganan el Congreso en noviembre; el plan costaría más de 1.2 billones.

‘Dividendo Trump’... promete 5 mil dólares a cada adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de noviembre
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina