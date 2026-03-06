Ofrecerá Sam Altman una disculpa por las fallas de OpenAI en la matanza de Tumbler Ridge

TORONTO- Sam Altman, el máximo dirigente de OpenAI, la compañía que ha desarrollado ChatGPT, se disculpará ante los habitantes de Tumbler Ridge, donde el 10 de febrero una adolescente mató a ocho personas, por no advertir a las autoridades que había detectado acciones preocupantes a través de sus interacciones con el sistema de chat de inteligencia artificial.

El jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica, donde se produjo la matanza, David Eby, anunció este jueves que Altman acordó disculparse con Tumbler Ridge durante un encuentro que mantuvieron virtualmente.

Tras la conversación, en la que también estuvo presente el alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, Eby afirmó que “todos en la llamada reconocieron que una disculpa no es ni mucho menos suficiente, pero también que es totalmente necesaria”.

OpenAI también desarrollará junto con el Gobierno provincial una serie de recomendaciones para regular la inteligencia artificial, que serán presentadas al Gobierno federal.

La reunión de Altman con Eby y Krakowka se produce un día después de que el consejero delegado de OpenAI conversara con el ministro de Inteligencia Artificial de Canadá, Evan Solomon, también para tratar las acciones de la compañía.