Ola de atentados provocan incertidumbre en Colombia antes de las elecciones presidenciales (fotogalería)

Ola de atentados provocan incertidumbre en Colombia antes de las elecciones presidenciales (fotogalería)

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por AP

El más letal se registró el sábado cuando detonó una bomba en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país

Internacional
/ 28 abril 2026
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BOGOTÁ- Varios ataques con explosivos ocurridos el fin de semana en Colombia han avivado la preocupación por la escalada de la violencia mientras el país se alista para celebrar elecciones presidenciales.

El más letal se registró el sábado cuando detonó una bomba en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país. Al menos 21 civiles murieron y más de 50 resultaron heridos, según el último balance del Ministerio de Defensa, en el atentado presuntamente perpetrado por la disidencia Estado Mayor Central de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fallecidos-por-atentado-explosivo-en-colombia-suben-a-20-inicia-identificacion-de-cuerpos-CH20275997

Familiares y amigos de Daniela Valencia, de 26 años, cargaron su ataúd en medio del llanto en Cajibío, poblado donde ocurrió el ataque y de donde eran oriundas 12 de las víctimas. Se espera que el martes se realice un entierro colectivo, luego de que el instituto forense culminara la identificación de las víctimas.

$!Soldados permanecen junto a un camión que transportaba pollos y que fue incendiado por facciones disidentes de los antiguos rebeldes de las FARC.
Soldados permanecen junto a un camión que transportaba pollos y que fue incendiado por facciones disidentes de los antiguos rebeldes de las FARC. AP/Santiago Saldarriaga

Rómulo Puliche, hermano del fallecido José Ciro Puliche, de 61 años, lo describió en entrevista con The Associated Press como un hombre “valiente, esforzado por su familia y muy servicial con la comunidad”.

$!Soldados permanecen junto a un camión que transportaba pollos y que fue incendiado por facciones disidentes de los antiguos rebeldes de las FARC.
Soldados permanecen junto a un camión que transportaba pollos y que fue incendiado por facciones disidentes de los antiguos rebeldes de las FARC. AP/Santiago Saldarriaga

La violencia en esa región del país no es nueva; los grupos ilegales han tratado de controlar la zona por décadas por considerarla estratégica para ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico, que incluye los sembradíos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

$!Parientes de víctimas se abrazan ante un autobús destruido por un dispositivo explosivo de la Autopista Panamericana en Cajibio, Colombia.
Parientes de víctimas se abrazan ante un autobús destruido por un dispositivo explosivo de la Autopista Panamericana en Cajibio, Colombia. AP/Santiago Saldarriaga

El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en el país, ha intentado controlar la región con operativos militares y disminuir la violencia con su política de “paz total”, incluido un diálogo con el Estado Mayor Central que fue abandonado por la mayoría de sus integrantes en 2024.

$!Gente de pie en el lugar de un ataque en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia donde al menos una docena de personas murieron.
Gente de pie en el lugar de un ataque en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia donde al menos una docena de personas murieron. AP/Santiago Saldarriaga

“Es una ola de ataques que viene desde hace unos dos años, en un aumento de presión por parte del Estado Mayor Central por medio de ataques de tipo terrorista hacia la fuerza pública... una estrategia sistemática”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group.

$!Un hombre pasa junto a vehículos dañados en la autopista Panamericana en Cajibio, en un ataque que las autoridades atribuyen a disidentes del antiguo grupo rebelde FARC.
Un hombre pasa junto a vehículos dañados en la autopista Panamericana en Cajibio, en un ataque que las autoridades atribuyen a disidentes del antiguo grupo rebelde FARC. AP/Santiago Saldarriaga

Las autoridades de seguridad colombianas cifraron en 26 los atentados en esa zona durante los últimos días.

Los ataques suelen ser dirigidos contra las fuerzas de seguridad en zonas urbanas y rurales, pero a veces terminan por afectar a civiles como el del sábado, generando un especial rechazo por parte de la sociedad y de organismos internacionales.

$!El cuerpo cubierto de una víctima se ve entre edificios dañados por un ataque en la autopista Panamericana, en Cajibio, Colombia.
El cuerpo cubierto de una víctima se ve entre edificios dañados por un ataque en la autopista Panamericana, en Cajibio, Colombia. AP/Santiago Saldarriaga

En ese ataque un artefacto explosivo detonó al paso de un autobús que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío. Entre los heridos hay varios niños.

$!Parientes de una víctima del ataque que mató al menos a 20 personas en la autopista Panamericana lloran durante un funeral en Cajibio, Colombia.
Parientes de una víctima del ataque que mató al menos a 20 personas en la autopista Panamericana lloran durante un funeral en Cajibio, Colombia. AP/Santiago Saldarriaga

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, escribió el sábado Petro en X. Añadió que se dispondrá de “los mejores soldados para enfrentarlos” y pidió a la unidad de análisis financiero actuar sobre sus finanzas.

$!Un hombre mira a vehículos dañados en un ataque en la autopista Panamericana en el que murieron al menos una docena de personas.
Un hombre mira a vehículos dañados en un ataque en la autopista Panamericana en el que murieron al menos una docena de personas. AP/Santiago Saldarriaga

Dickinson aseguró que las fuerzas militares han intentado recuperar el control territorial en el suroeste “centímetro a centímetro”, pero no han logrado consolidarlo, especialmente por el “alto nivel de control social que manejan los grupos en esta zona del Cauca” al utilizar a los civiles como “escudos humanos”.

$!Familiares de víctimas presentan sus respetos en el lugar de un ataque en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia-
Familiares de víctimas presentan sus respetos en el lugar de un ataque en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia- AP/Santiago Saldarriaga

Petro aseguró el lunes que continúa luchando contra el narcotráfico y aseguró que para diciembre el país tenía 258,144 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo al monitoreo satelital del sistema de la policía, una reducción de más de 4 mil hectáreas respecto a agosto de 2025.

La última medición disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó 253 mil hectáreas de cultivos de coca en 2023.

VIOLENCIA EN ÉPOCA ELECTORAL

Los ataques han sacudido tanto al gobierno como a los candidatos presidenciales.

“Creo que los ataques contribuyen a agravar el malestar generalizado con la situación de seguridad en Colombia. Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición los utilizarán para convencer a los votantes de que sus propuestas políticas son favorables”, dijo a AP Sergio Guzmán, analista de riesgo político basado en Bogotá.

$!Gente reunida en torno a vehículos dañados en un ataque en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia que mató al menos a una docena de personas.
Gente reunida en torno a vehículos dañados en un ataque en la autopista Panamericana en Cajibio, Colombia que mató al menos a una docena de personas. AP/Santiago Saldarriaga

El candidato oficialista Iván Cepeda, uno de los que encabeza las encuestas de intención de voto, cuestionó que los ataques tuvieran lugar donde existe un amplio respaldo ciudadano” al gobierno, por lo que podrían haber buscado “generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”.

En tanto, candidatos conservadores como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cuestionaron la política de “paz total” del gobierno, al considerar que fracasaron las negociaciones con múltiples grupos armados ilegales y bandas criminales.

$!Un autobús arde tras una explosión ante una base militar en Cali, Colombia, el viernes 24 de abril de 2026.
Un autobús arde tras una explosión ante una base militar en Cali, Colombia, el viernes 24 de abril de 2026. AP/Santiago Saldarriaga

Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, aseguró a AP que en medio de la campaña electoral se ha hecho un “uso político” de los ataques.

Para Guzmán, la disidencia de las FARC puede pretender “establecer una posición ventajosa de cara al futuro” mostrando que tiene la capacidad de realizar ataques letales y, en caso de luego declarar un alto el fuego, “mostrar disciplina” para que le permita volver a negociar la paz.

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