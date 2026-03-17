Operación terrestre de Israel en el Líbano, ¿más incursiones o un inicio de ocupación?

JERUSALÉN- Israel anunció este lunes una nueva operación terrestre en el territorio libanés con la incógnita de si se tratará de incursiones con fines específicos o si, una vez más, pretende ocupar parte del país vecino a largo plazo como ya hizo durante casi dos décadas.

En medio de todo ello, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, salió a advertir de que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano “no regresarán a sus casas” más allá del río Litani hasta que “se garantice la seguridad” de los residentes del norte de Israel.

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Estas son algunas claves para entender el anuncio, el contexto en el que se produce y qué casos se han dado anteriormente:

1. La predecesora

Durante el último conflicto, Israel ya realizó un anuncio similar una semana después de iniciar una intensa ofensiva aérea contra el Líbano, el 1 de octubre de 2024.

Sus tropas se fueron asentando temporalmente en diversas poblaciones del sur del país vecino, donde Amnistía Internacional (AI) estima que destruyeron o dañaron fuertemente unas 10.000 estructuras civiles a lo largo de los siguientes cuatro meses, en algunos casos arrasando más del 70 % de los pueblos.

Lo hicieron principalmente con excavadoras y explosivos, sobre todo en los dos primeros meses del alto el fuego decretado a finales de noviembre de 2024. En ese periodo, debían retirarse del territorio libanés, pero no lo hicieron y la fecha límite tuvo que ser pospuesta in extremis.

Incluso pasado el nuevo margen, el Estado judío nunca se retiró de cinco colinas libanesas, a las que en los últimos meses se habían sumado ya algunos puntos ocupados más.

2. Otra operación terrestre

Se desconoce el número exacto de reservistas que han sido llamados a filas de cara a la nueva operación terrestre pero, según la televisión pública KAN, podría tratarse de hasta 450.000 uniformados.