Ordena Juez a Maduro y otros chavistas pagar 314 millones de dólares por demanda en EU

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    Ordena Juez a Maduro y otros chavistas pagar 314 millones de dólares por demanda en EU
    Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal, en Nueva York. EFE/Jane Rosenberg
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por EFE

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Este fallo es en respuesta a una demanda que presentaron más de 10 estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo

MIAMI- Un juez federal en EE.UU. ordenó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y otros dirigentes chavistas pagar 314 millones de dólares por una demanda que presentaron más de 10 estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La Corte del Distrito Sur de Florida también responsabilizó a los actuales ministros del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladimir Padrino (hasta el pasado abril titular de Defensa), así como al empresario y exministro Alex Saab, detenido en Miami; al Cártel de los Soles, a Maikel José Moreno Pérez, a Néstor Luis Reverol y a Tarek William Saab.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tras-cinco-meses-sin-maduro-venezuela-sigue-esperando-el-alivio-economico-y-politico-AB21137340

Por ahora, el juez Darrin P. Gayles excluyó a los otros demandados: la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petroleo (CVP).

Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 formaron parte de un intercambio de prisioneros durante el mandato del demócrata Joe Biden como presidente de EEUU (2021-2025) que resultó en la liberación de Alex Saab, detenido desde mayo pasado otra vez en este país, donde afronta una audiencia preliminar la próxima semana en un caso de lavado de dinero.

Los demandantes, incluyendo secuestrados en Venezuela y dos menores de edad, habían presentado la demanda desde agosto de 2025, pero la reactivaron en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro, ahora preso en Nueva York, donde afronta cargos de narcoterrorismo.

El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

El fallo del juez argumentó que Maduro “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos”.

También concluyó que “Maduro cometió actos de terrorismo internacional”, mientras que el “secuestro, la tortura y la detención arbitraria” de Kenemore, Marval y Saad “violaron las leyes penales de Estados Unidos y de Florida”.

Asimismo, acusó al expresidente venezolano (arrestado y trasladado a Estados Unidos el pasado 3 de enero) de “narcoterrorismo” con el aparente “objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil” estadounidense.

Este recurso civil es paralelo al proceso penal que afronta Maduro por narcotráfico en Nueva York, donde también está detenida su esposa Cilia Flores.

En tanto, el exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como “testaferro” de Maduro afronta en Miami cargos de lavado de dinero.

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