Sheinbaum se reúne con Pietro Parolin y dialogan sobre IA, paz y la encíclica del papa León XIV

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    Sheinbaum se reúne con Pietro Parolin y dialogan sobre IA, paz y la encíclica del papa León XIV
    Claudia Sheinbaum y Pietro Parolin se reunieron en Palacio Nacional para abordar la inteligencia artificial, la paz y la cooperación entre naciones. X | Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recibió al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para dialogar sobre IA, paz y cooperación internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante la cual abordaron temas relacionados con la inteligencia artificial, la paz, la fraternidad y la cooperación internacional.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre el encuentro y destacó que parte de la conversación giró en torno a la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, en la que se plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe regirse por principios éticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-papa-leon-advierte-de-los-riesgos-de-la-ia-en-una-extensa-enciclica-KO20953449

SHEINBAUM DESTACA EL CONTENIDO DE LA ENCÍCLICA MAGNIFICA HUMANITAS

En su publicación, la presidenta señaló que durante la reunión analizaron los planteamientos contenidos en la primera encíclica del pontífice.

“En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”, escribió.

Asimismo, Sheinbaum hizo referencia al mensaje del Papa sobre la paz y la solidaridad.

“Los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, agregó.

PIETRO PAROLIN ENCABEZÓ UNA MISA EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Como parte de su visita a México, el cardenal Pietro Parolin presidió este 5 de agosto una misa en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Durante la homilía, el secretario de Estado del Vaticano afirmó que el mensaje del Evangelio debe llegar a toda la sociedad.

“Toda la sociedad necesita el mensaje del Evangelio y todos nosotros somos, como san Juan Diego, portadores de un mensaje que estamos llamados a compartir”.

Al inicio de la celebración, Parolin transmitió una bendición del papa León XIV y expresó la cercanía del pontífice con el pueblo mexicano.

CARDENAL RECORDÓ A LAS MADRES DE PERSONAS DESAPARECIDAS

En su homilía, el cardenal relacionó el pasaje evangélico del día con la situación que viven numerosas familias en México.

Al referirse a la perseverancia de la mujer del Evangelio, señaló:

“Su ejemplo resuena con especial fuerza aquí en México, donde tantas madres siguen buscando, con firmeza y fe, a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudar a sus hijos, y todos podemos ayudarlas con nuestra oración, para que, al igual que aquella mujer del Evangelio de hoy, su perseverancia y fe sean recompensadas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/todos-los-detalles-del-primer-viaje-latinoamericano-del-papa-leon-xiv-como-pontifice-BC22643130

VISITA CONCLUIRÁ EL 6 DE AGOSTO

La visita de Pietro Parolin a México comenzó este martes y concluirá el 6 de agosto. Durante su estancia ha sostenido encuentros con autoridades civiles y religiosas del país, además de participar en actividades litúrgicas, entre ellas la misa celebrada en la Basílica de Guadalupe.

El encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado del Vaticano se llevó a cabo en el marco de esta visita oficial, durante la cual ambas partes abordaron temas relacionados con la ética en el desarrollo tecnológico, así como mensajes de paz, diálogo y cooperación internacional.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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